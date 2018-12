Barbosa anuncia su deseo de volver a ser candidato a gobernador de Puebla

Luis Miguel Barbosa Huerta se consideró con los méritos para repetir como candidato a la gubernatura del estado por la coalición Juntos Haremos Historia, en caso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordene elecciones extraordinarias.

Yo podría enfrentar a grupo ligado a Moreno Valle

Ante la posibilidad de que el máximo órgano de justicia electoral del país anule los comicios del pasado 1 de julio y ordene elecciones extraordinarias, Barbosa Huerta consideró en entrevistas concedidas a medios de comunicación nacionales que nadie más que él se ha ganado la responsabilidad y podría enfrentar al grupo ligado al exgobernador Rafael Moreno Valle.

"Me siento con la fuerza y capacidad"

“Yo me siento con la capacidad, con la fuerza, con el derecho y el merecimiento de estar ahí, he estado en esta lucha por 5 meses (…) yo he estado aquí construyendo este escenario y me he vuelto el candidato de Puebla contra Moreno Valle”, afirmó.