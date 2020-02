Barbosa minimiza a los antorchistas

PUEBLA. En el estado de Puebla no se harán trajes a la medida para imputar delitos a organizaciones, pero tampoco habrá impunidad si se cometieron actos al margen de la ley y en este momento se revisan todas las irregularidades que pudo cometer Antorcha Campesina, refirió el gobernador Miguel Barbosa Huerta.

El mandatario señaló que no le preocupan las amenazas de Antorcha Campesina y deberán revisar cuántos taxis pirata tienen, corralones irregulares y terrenos obtenidos de forma ilegal, actos que han realizado amenazando a ciudadanos y autoridades; estos hechos no se permitirá en esta administración.

“Si no han cometido ninguna infracción a la ley, que estén tranquilos, eso sí se los garantizo a los señores, pero a mí no me van a presionar con ese tipo de amenazas ni vamos nosotros a tener acuerdos con una organización que está acostumbrada a conseguir lo que tiene a través de esos métodos, no, no, no, estamos revisando todo lo que es Antorcha”, indicó.

El martes pasado, el vocero de Antorcha Campesina, Aquiles Montaño Brito, aseguró que el gobierno de Puebla ya prepara carpetas de investigación para detener a sus líderes en el estado Aquiles Córdova Morán, Juan Manuel Celis Aguirre y Soraya Córdova Morán.

De forma paralela, también avanza una investigación en su contra desde la Unidad de Inteligencia Financiera por huachicoleo y lavado de dinero, por lo que acusaron el inicio de una guerra sucia por parte del gobernador Miguel Barbosa.

En respuesta, el mandatario manifestó que los antorchistas están en su derecho de hacer manifestaciones y tienen garantizada su libertad de expresión, pero no hará caso a sus amenazas, porque uno de sus reclamos, el registro de su organización como partido político, es competencia de los tribunales.