Bonilla arremete contra empresarios por quejas contra nuevos impuestos

TIJUANA. El gobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, acusó a los empresarios de enriquecerse en perjuicio de los intereses de los ciudadanos al no contribuir al desarrollo de Baja California.

El mandatario lanzó un duro mensaje al sector empresarial de la entidad que ha rechazado el alza a impuestos aprobada por el Congreso del Estado.

“Lo que pasa es que no quieren pagar impuestos todos los que están ganando y se han hecho ricos a raíz del mismo pueblo y lo único que les digo es paguen una parte proporcional”, expresó, el mandatario de Baja California.

Bonilla Valdez exhortó a la cúpula empresarial a cumplir con sus obligaciones fiscales para que la administración pueda cumplir con ofrecer más seguridad y más infraestructura.

“Si estás ganando el 100 por ciento, paga el 2.5 por ciento para que tengas lo que tanto demandas, que es seguridad en las calles, que tanto estás pegando de gritos, tanto te estás quejando que no hay agua, no hay porque no existe infraestructura ni hay porque todo se lo robaron”, manifestó el mandatario.

Jaime Bonilla lamentó que su gobierno deba ir en contra de los empresarios para que paguen sus impuestos, pues según el gobernador, ellos deberían de tener la voluntad para cumplir con dicho requerimiento.

“Yo quiero ver qué le van a decir al pueblo, que se han hecho millonarios, que tienen fincas, grandes extensiones de terreno, y cómo le explican a la gente sobre que no quieren pagar sus impuestos, ese es un problema que van a tener, pero le tendrán que rendir cuentas al pueblo, porque al final del día lo pague o no lo pague su actitud negativa está”, concluyó el Ejecutivo estatal.

Cabe mencionar que organismos como la Confederación Patronal Mexicana (Coparmex) Tijuana aseguraron que los nuevos impuestos afectarán la creación de empleos y podrían ocasionar posibles despidos de personal. Además de que se enfoca a fomentar la informalidad y la inseguridad.