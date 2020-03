Buscan juicio político en contra del Bronco

MONTERREY. Ante el pronunciamiento de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que solicitó al Congreso de Nuevo León fijar sanción al gobernador, Jaime Rodríguez y a Manuel González, secretario general de Gobierno, por el desvío de recursos en las firmas para la participación del primero como candidato presidencial, los diputados procederán a sancionar a Manuel González, y analizarán ir contra el gobernador vía juicio político, dijo el legislador Carlos de la Fuente.

El presidente de la Comisión de Coordinación y Régimen Interno del Congreso de Nuevo León dijo que no podían aplicarle la sanción al gobernador vía el dictamen que en diciembre pasado emitió la Comisión Anticorrupción, que planeaba destituirlo, porque generaría una incertidumbre jurídica pues interpuso una controversia Constitucional que no ha sido resuelta por el tribunal.

Política Ordenan definir sanción contra El Bronco por uso indebido del erario

El también coordinador de la fracción del PAN explicó que analizarán el juicio político, pues con este recurso sí pueden aplicar el castigo de manera inmediata. "En diciembre había una interpretación de si el secretario de Gobierno era parte del Ejecutivo o no, y aquí el Tribunal nos está dejando bien claro que no, y que la sanción al secretario de Gobierno no puede seguirse dilatando como se ha venido dilatando la del gobernador y, bueno, tenemos hasta el 24 de abril para actuar; se atraviesan las vacaciones de Semana Santa, entonces tendremos que definir en los próximos días", advirtió.

Para el coordinador de los diputados de Morena, Ramiro González, se analizará la determinación de la sala y si les piden actuar, tendrán que hacerlo de inmediato.

En su oportunidad, Luis Donaldo Colosio, coordinador de Movimiento Ciudadano, opinó que el fallo del TEPJF acredita que el Congreso se ha dedicado a postergar lo inevitable y a buscarle respiración artificial al gobernador y al secretario de Gobierno.