Incendian camioneta de coordinador de RSP en Chetumal mientras dormía al interior

Chetumal.- La camioneta de Manuel Manzo Méndez, coordinador de campaña del partido Redes Sociales Progresistas en Othón P. Blanco, fue incendiada esta madrugada mientras él dormía en su interior. Por fortuna, pudo despertar y salir a tiempo.

El coordinador del candidato José Ángel Muñoz estaba en la comunidad de El Palmar, lugar donde prefirió estacionar su Ford Lincoln blanca y descansar, al hacerse la noche.

Durante la madrugada, despertó con el humo del incendio, logrando salir a tiempo.

Fue el propio candidato quien denunció estos hechos

“Ya basta!!! Una más!!! Atentan contra el ing. Manuel Manzo Méndez, mi coordinador general de campaña RSP OPB. Le incendian su camioneta en la madrugada de hoy estando dentro de ella descansando en Palmar” (sic), escribió el también comunicador.

Ya basta!!! Una más!!! Atentan contra el ing. Manuel Manzo Méndez, mi coordinador general de campaña #RSP #OPB. Le incendian su camioneta en la madrugada de hoy estando dentro de ella descansando en #Palmar pic.twitter.com/77Abw9qKyU — José Angel Muñoz (@NoticiascnAngel) March 24, 2021 No voy a permitir que la preocupación que me causa este ataque contra el vehículo de mi Coordinador de Campaña, Ing. Manuel Manzo, me impida seguir adelante. VAMOS CON TODO #RSP pic.twitter.com/c4m34crUQN — José Angel Muñoz (@NoticiascnAngel) March 24, 2021

