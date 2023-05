Candidatos a la gubernatura de Coahuila llaman a la población a emitir un voto informado

Teniendo como sede el Museo del Desierto de la ciudad de Saltillo en Coahuila, se realizó el segundo debate organizado por el Instituto Electoral de Coahuila con los cuatro aspirantes a la gubernatura del estado: Evaristo Lenin Pérez Rivera, de la Unidad Democrática de Coahuila y Partido Verde Ecologista de México; Manolo Jiménez Salinas, de la Alianza Ciudadana por la Seguridad, integrada por el PRI-PAN-PRD; Armando Guadiana Tijerina, de MORENA; y Ricardo Mejía Berdeja, del Partido del Trabajo.

Para este segundo debate, estuvieron como moderadores Alejandro Cacho e Ivón Melgar, quienes dirigieron cuestionamientos claros y directos para los cuatros candidatos quienes en su primera intervención se presentaron ante el electorado.

Te podría interesar: Corrupción y capacidades para gobernar, los pequeños-grandes detalles del debate en Edomex

De manera inicial, el candidato Evaristo Lenin Pérez Rivera indicó que "me encuentro con tres priistas y quiero decirle al pueblo de Coahuila que sí hay de otra, que me den la oportunidad de gobernar de una manera diferente".

Lenin Pérez Rivera, abanderado del Partido Verde y UDC en el Segundo Debate a la Gubernatura de Coahuila. / Foto: José Vázquez | El Sol de La Laguna

Ricardo Mejía aseguró que la corrupción cotinuaría en el estado, de ser Manolo Jiménez el candidato ganador para la gubernatura de Coahuila en las próximas elecciones del 4 de junio.

Política Manolo Jiménez promete seguridad y abasto de agua para la región carbonífera de Coahuila

"La corrupción seguirá con Manolo Jiménez, será lo mismo, por eso pide a los coahuilenses me den su voto, vamos a sacar a los que tanto daño han hecho al pueblo de Coahuila", dijo.

Armando Guadiana indicó que "debemos sacar al PRI de Coahuila para que no cumpla 100 años, aquí tienen a su ‘Peñanietito’, pero ya van para afuera. Con tu voto Coahuila, sí se va a hacer el verdadero cambio".

Por su parte, Manolo Jiménez añadió que "a mitad de la campaña, ya he visitado cinco veces todas las regiones del estado para presentar propuestas, con un gran equipo para seguir construyendo la grandeza de Coahuila".

Manolo Jiménez Salinas, candidato la Alianza Ciudadana por la Seguridad conformada por el PRI, PAN y PRD en el Segundo Debate a la Gubernatura de Coahuila. / Foto: José Vázquez | El Sol de La Laguna

Los temas a tratar en este segundo debate fueron: gobernanza y seguridad, desarrollo social y salud, además de realizarse bloques con preguntas de la ciudadanía, que fueron sorteados para ser respondidos por los candidatos, con temas como salud, turismo, cultura, deporte, seguridad, presupuesto a asignar en diversos rubros, entre otros.

Para cerrar este ejercicio democrático, todos dieron un mensaje final, en el que llamaron a los coahuilenses a salir a votar el próximo 4 de junio y decidirse por la mejor opción.

El candidato Armando Guadiana aseguró que “en todas las encuestas, seis de cada 10 ciudadanos quieren que se vaya el PRI, es necesario el voto útil, hago un llamado a los jóvenes principalmente para que salgan a votar”.

Armando Guadiana Tijerina, candidato de Morena durante el Segundo Debate a la Gubernatura de Coahuila. / Foto: José Vázquez | El Sol de La Laguna

El abanderado del PVEM, Lenin Pérez dijo que "sí hay otro camino, nosotros permanecemos para sacar al PRI de Coahuila. Los llamo a votar por su servidor para sacar a los políticos de siempre”.

Por la Alianza Ciudadana por la Seguridad, Manolo Jiménez añadió que “a lo largo de más de 15 años me he preparado para este momento, siempre he sido cercano a la gente, me avalan los resultados, aquí vivo en Coahuila, amo a Coahuila, desarrollaremos una mejora continua para el estado. Les pido su voto por todos los candidatos de esta gran alianza”.

Ricardo Mejía Berdeja, candidato del Partido del Trabajo (PT) durante el Segundo Debate a la Gubernatura de Coahuila. / Foto: José Vázquez | El Sol de La Laguna

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Ricardo Mejía Berdeja aseguró que de ser elegido como gobernador de Coahuila "a los ex gobernantes corruptos los llevaremos a la cárcel, terminaré con los Gates, crearé una nueva policía al servicio del pueblo, habrá agua para todos y revocación de mandato a los 3 años, les pido que voten por el PT”.

Publicado originalmente en El Sol de la Laguna