Candidatos al gobierno de Jalisco evaden narcoterrorismo y desapariciones en tercer debate

GUADALAJARA.- Seis candidatos y una candidata al gobierno del Estado de Jalisco debatieron sobre la seguridad y terminaron entre ataques y advertencias de que este lunes habrá más denuncias e incluso darán a conocer audios. Ahora “el blanco” fue Carlos Lomelí, de “Juntos Haremos Historia” (MORENA, PT y PES). No hubo compromisos de bajar el crimen en las ciudades y el Estado.

Por lo demás repartieron culpas e incluso entre la sociedad y los hogares jaliscienses; se acusaron de fracasos; reconocieron fallas; pero otros no asumieron la responsabilidad, no obstante que recién fueron gobernantes. Evadieron hablar de temas como la desaparición forzada de personas y el narcoterrorismo, y cómo combatirlos.

Como informa El Occidental, los aspirantes a la gobierno de Jalisco llevaban sus discursos por escrito, pero finalmente todos se salieron del script, mostraron nerviosismo como si fuera el primero y al final, aunque muchos no querían golpear, terminaron entrando en el reparto de señalamientos y denuncias.

Salieron a relucir los incrementos en robo a personas, de 9 a 19 por día en la ciudad, esto en un lapso de tres años, lapso en el que los homicidios en que en el Estado, fueron de mil 118 a más de mil 300 por año. Al final hubo nuevas amenazas de que este lunes se presentarán más denuncias contra el que calificaron como “una mala copia del candidato Andrés Manuel López Obrador”.

En materia de corrupción, se propuso seguir la huella del dinero, sancionar los enriquecimientos inexplicables e ilícitos.

Los golpeteos viraron y ahora el más atacado fue el doctor Carlos Lomelí de “Juntos Haremos Historia”, quien de plano les dijo a los candidatos del PRD, PAN y MC: “ustedes son candidatos de Anaya, nos se peleen entre sí, tírenme, como lo saben hacer”.

Enrique Alfaro de Movimiento Ciudadano dejó en claro que en dos minutos no se puede hablar del tema a fondo, “la violencia no se combate con más violencia, sólo con justicia se debe combatir”, habló de un renovación del Poder Judicial. Sentenció que de los 6 mil 500 millones de pesos que se destinan a seguridad están mal administrados y han sido blanco de la corrupción.

Carlos Lomelí de la coalición “Juntos Haremos Historia” (MORENA-PES y PT), en plena alusión al primero, dijo que en su gobierno “respetará todos los poderes y no pretendo desaparecerlos, a ustedes Jueces y Magistrados, que pertenecen a otro poder, los respeto y no llegaré para quitarlos, como lo ha dicho al menos tres veces otro candidato”. Propuso “cuatro ejes en nuestro plan de seguridad, vamos a trabajar articulados con los 125 municipios” y prometió un aumento salarial de 20 por ciento a los policías, para que nadie gane menos de 18 mil pesos.

La candidata de Nueva Alianza, Martha Rosa Araiza, dio a conocer que la corrupción es el primer detonante y cuestionó las ligas entre Lomelí y Abisalud. Ella dejó en claro que debatían en Lagos de Moreno (Casa de la Cultura) que junto con Puerto Vallarta, son los dos municipios que tienen más personas desaparecidas, después de la Zona Metropolitana.

Carlos Orozco Santillán, candidato por el Partido de la Revolución Democrática, deslindó a la pobreza como la causa de la delincuencia, “es criminal decir que la pobreza genera criminales”, pero si recriminó que el mismo gobierno ha empujado a familias enteras a esas condiciones, vendiéndoles la idea de que tener es una casa es hacerse de una finca pequeña en municipios marginales y que solo contribuye a hacinamiento y espacios sin servicios básicos.

El candidato del PRI, Miguel Castro propuso que la Secretaría de Seguridad Prevención y Protección Civil. Debemos trabajar juntos para fortalecer las condiciones de seguridad. El dijo que creará ciudades libres de violencia en contra de las mujeres.

Mientras tanto, el panista Miguel Ángel Martínez Espinoza mostró datos fríos y llamó a los que recién han sido gobernantes a asumir su responsabilidad, cuando en los últimos tres años, el robo de personas aumentó de 9 a 19 por día.

El candidato del PVEM, Salvador Cosío Gaona, fue contundente, habló del fracaso de los nuevos y antiguos modelos, e intentó que todos sus compañeros hicieran el compromiso de que, ganen o pierdan, impulsen las reformas suficientes en materia de seguridad para separar fiscalía general de Secretaría de Seguridad y de esa manera hacer más eficiente el combate a la delincuencia. Nadie respondió. Propuso “crear un escuadrón de pacificación para erradicar la violencia, Ni PRI, ni PAN, puro Tucán”, remató.

Yeidckol Polevnsky, dirigente nacional de MORENA, acompañó a su candidato el doctor Carlos Lomelí, el resto fueron escoltados por sus dirigentes estatales e integrantes de su equipo de campaña.

A debate la educación

Abusaron en la propuesta de “crear fiscalías”, hasta tres por candidato, y en cuanto a Educación, el estudio de Mexicanos Primero fue el punto de comparación:

Alfaro dijo que “La educación se cae en pedazos” y de todo ello se culpa a maestros.

Miguel Ángel Martínez Espinoza dijo que el gobierno mintió con cifras triunfantes del gobierno de un 70 por ciento de cobertura de educación media superior, cuando apenas supera el 50 por ciento.

Carlos Orozco dijo que hay hacinamiento en escuelas y especialmente en las de Tlajomulco.

Martha Rosa Araiza, la representante del “partido de los maestros” y Nueva Alianza, fue reiterativa en que “con Educación Todo y sin Educación Nada”.

Miguel Castro, del PRI, insistió en la creación de una nueva universidad y de quitarle todas las escuelas preparatorias a la Universidad de Guadalajara.

Carlos Lomelí propuso que “Para nosotros es muy importante que se impulse el arte, el movimiento y el ejercicio” e hizo la promesa de impulsar a los artistas emprendedores con amplio financiamiento.

Terminan entra ataques

El candidato del PAN, Miguel Ángel Martínez Espinoza, anunció que este lunes “no en una USB, ni en un disco duro, pero este lunes y ya lo tengo por escrito, presentaré una nueva denuncia penal contra Carlos Lomelí (candidato de MORENA) por su enriquecimiento inexplicable”.

Enrique Alfaro, quien fue de los que menos atacó en este tercer debate, prometió dar a conocer este lunes a las 12 del día un audio donde Carlos Lomelí confiesa el desfalco a los Hospitales Civiles.

Carlos Lomelí respondió “es la cuarta (denuncia) y no nos han hecho nada, están por resolverse dos y entregarnos los resultados de que no hay nada”. Mostró aumento en las cifras de inseguridad en Guadalajara y luego cuestionó ¿Enrique quieres gobernar un Estado, pero no pudiste gobernar un municipio ni tampoco tú?".