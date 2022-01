Gobernador de Tabasco da positivo a Covid-19

El gobernador interino de Tabasco, Carlos Manuel Merino Campos, dio positivo al virus del SARS-CoV-2, que causa la enfermedad de Covid-19. Así lo informó el mandatario estatal a través de sus redes sociales.

En su cuenta oficial de Twitter, Merino Campos externó: "Con una solicitud muy respetuosa, para que se sigan cuidando con las medidas sanitarias y así evitar mayores contagios, les informo que me he hecho la prueba y soy positivo a COVID 19. Me siento bien pero continuaré mis actividades y pendiente de todos los temas en total aislamiento. Seguiré atento a las actividades del equipo de trabajo del @GobTab".

De este modo, el gobernador se suma a la lista de funcionarios que han dado positivo a la prueba del coronavirus en los últimos días; otros de los que han resultado contagiados son la titular del Injudet, Jessyca Mayo Aparicio; el director del Cecyte, Miguel Ángel Contreras; la directora de la PEC Tabasco, Julissa Riveroll; César Mier y Concha,Procurador de la Defensa de los Trabajadores al Servicio del Estado; además de personal del Congreso local e IEPCT y algunos ediles, así como el presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Mientras, la ola de contagios de Covid-19 en la entidad se mantiene en ascenso. Tan solo ayer viernes se registraron mil 878 nuevos casos positivos del virus, además de cuatro defunciones.

En tanto que el número de casos activos se elevó a 8 mil 509, mientras que los hospitalizados por alguna enfermedad respiratoria son 74. Esta situación mantiene al estado al filo de retroceder al semáforo epidemiológico amarillo, lo que implicaría el cierre de algunas actividades.