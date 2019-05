Caso AHMSA pone en riesgo economía de la Región Centro: Riquelme

Saltillo, Coahuila. - El gobernador Miguel Ángel Riquelme subrayó que están a la espera de que se aclare la situación de Altos Hornos de México, en cuanto al origen del “congelamiento” de sus cuentas bancarias, porque no están en riesgo uno o dos empleos, son más de 20 mil. “Se trata de toda la economía de la Región Centro”.

Asimismo, expresó que si el Presidente, con el apoyo de expertos internacionales, buscara rescatar los cuerpos de los 65 mineros atrapados en “Pasta de Conchos”, desde hace 13 años, lo hagan con las condiciones de seguridad adecuadas, tanto para quienes lo harán como para las familias que viven por el lugar.

Sobre la situación que vive la planta productora de acero más grande del país, el mandatario puntualizó que espera que la empresa sea tratada conforme al Estado de Derecho en el que vivimos y que sea juzgada de la misma manera, en caso de ser necesario, pero con transparencia y sin afectar a los trabajadores, “es lo que más me preocupa”.

“Espero que esto se aclare pronto y que AHMSA sea tratada con justicia, pero reitero que, sin afectar su planta laboral, que es de más de 20 mil empleos directos y otros tantos indirectos”, agregó.

Reveló que no ha tenido comunicación con ningún funcionario federal, pero que en el transcurso del día tratar de hacerlo porque hasta las ultima horas de ayer (lunes) no contábamos con ningún dato que nos llevará con claridad al origen de lo que sucedió con las cuentas bancarias de AHMSA

“Solo ayer me comunique con Alonso Ancira, quien estaba tranquilo y que también está a la espera de tener la oportunidad de aclarar cualquier cosa de lo que pudiera ser una carpeta de investigación”, abundó

Pasta de Conchos

Mientras que el rescate que Andrés Manuel López Obrador de los cuerpos de los mineros en “Pasta de Conchos”, con el apoyo de expertos alemanes, Riquelme Solís subrayó que el Presidente ya le había comentado que iba a pedir ayuda internacional para ello.

“Le di a conocer que no es que no los hayamos querido rescatar, o que las autoridades estatales anteriores tampoco lo hubieran hecho, porque las decisiones que se tomaron fueron en base a los dictámenes de estudios del terreno que no generaban buenas expectativas para una acción de este tipo”, agregó

Mencionó que sin embargo ahora con la colaboración de expertos internacionales se toma una decisión de rescatar los cuerpos tienen que hacerlo con las condiciones de seguridad de quienes lo van hacer y de que viven cerca de la mina.