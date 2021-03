"Participé en un curso y acepto mi falta", Clara Luz Flores sobre video con líder de secta NXIVM

Clara Luz Flores aceptó que tomó un curso de superación personal en la secta NXIVM pero dice que fue sorprendida por las mentiras y engaños de la organización.

Así fue como la candidata al gobierno de Nuevo León por la Coalición "Juntos Haremos Historia", respondió a su contrincante del PRI, Adrián de la Garza, a quien acusa de haber difundido la grabación de su reunión con el líder de la secta.

La candidata de Morena afirmó que su reunión con Keith Raniere fue antes de enterarse de su operación ligada a delitos de tráfico sexual.

"El día de ayer denuncie públicamente a Adrián de la Garza por corrupto, y lo hice como lo hacemos en Nuevo León, de frente", inicia en el video.

"No sólo no me respondió, sino que ahora presenta un video de un encuentro que sostuve con el dirigente de la organización NXIVM, un encuentro que tuve antes de enterarme como miles de ciudadanos y distintos liderazgos religiosos, líderes de empresas, líderes de opinión que fuimos sorprendidos por las mentiras y engaños con la que operó dicha organización", explica.

"Mi error fue participar en un curso de superación personal, con pena acepto mi falta. A diferencia tuya, Adrián, yo no cometí ningún delito. Qué quede claro: no tengo nada que ocultar".

Flores Carrales se vuelve a lanzar contra el priista e insiste en que no respondió a los señalamientos que hizo el martes sobre actos de corrupción por el despojo de miles de hectáreas de terrenos contra ejidatarios de Mina, en el sexenio del priista Rodrigo Medina, jefe político de De la Garza y Francisco Cienfuegos, donde el candidato fue procurador de justicia.