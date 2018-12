CNDH emite recomendación a Gobierno de Chiapas por privación de derechos a indígenas

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), emitió una recomendación al gobierno de Chipas por la falta de acceso a la justicia y la violación al derecho a la libre autodeterminación y autonomía de los habitantes indígenas de Oxchuc, en relación con la forma para elegir autoridades municipales conforme a sus sistemas normativos.

La recomendación esta dirigida al entonces Gobernador del Estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello, y al Fiscal General del Estado, Raciel López Salazar.

En su investigación, la CNDH detecto que el conflicto en Oxchuc tuvo su origen después de las elecciones de julio 2015, cuando la candidata que ya había gobernado resultó ganadora para ocupar el cargo de Presidenta Municipal, y constató que el Gobierno Estatal transgredió el derecho a la libre autodeterminación y autonomía de los habitantes indígenas de Oxchuc, en relación con la forma para elegir autoridades municipales conforme a sus sistemas normativos.

A consecuencia de que no implementó alguna medida de carácter legal, administrativa nacional y/o internacional para garantizar tales derechos, lo que originó el conflicto intracomunitario que subsecuentemente provocó los hechos violentos del 24 de enero de 2018.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado, violó los derechos al acceso a la justicia en su modalidad de procuración y administración de justicia, así como el derecho a la verdad en agravio de las víctimas y sus familiares, ya que existen retrasos injustificados en la integración de las investigaciones por estos hechos.

Señala que el l 19 de julio de 2015 se llevaron a cabo elecciones en el estado de Chiapas de 122 presidentes municipales y 41 diputados locales, y en el municipio de Oxchuc resultó ganadora la candidata que ya había gobernado de 2005 a 2007, triunfo electoral que causó inconformidad en algunos habitantes, quienes el 25 de octubre de ese año conformaron una Comisión Permanente e iniciaron diversas movilizaciones, bloqueos de carreteras y la toma de la Presidencia Municipal para exigir su renuncia y crear un Concejo Municipal.

Posteriormente, la Presidenta Municipal presentó ante el Congreso Estatal una licencia con “carácter indefinido” para dejar su cargo, la cual fue aprobada en sesión extraordinaria el día 11 del mismo mes, y en esa misma fecha el Congreso Estatal designó a otra persona como Presidente sustituto de Oxchuc; no obstante, los enfrentamientos continuaron entre simpatizantes de la ex funcionaria y habitantes opositores al “gobierno” que no ejercía por la aludida licencia.