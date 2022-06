Comisión del Congreso de Tamaulipas deja plantada a sobrina de AMLO

Aunque el Congreso de Tamaulipas citó hoy a la Comisión Instructora para la presentación de pruebas en torno al desafuero de la diputada local de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mojica, sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador, esta fue plantada por los diputados panistas.

La agenda de esta cámara local contemplaba para el día de hoy una reunión a las 10:00 horas por parte de la Comisión Instructora en la sala Independencia por lo que Salazar Mojica junto con su defensa se presentaron en el lugar, así como el representante de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC).

Esta Fiscalía presentó una solicitud de desafuero por enjuiciamiento penal ante la Comisión Instructora del Congreso de Tamaulipas, para Salazar, a quien la acusan del delito de cohecho por presuntamente haber solicitado “moches” a proveedores.

LOS QUE NO SE PRESENTARON

La Comisión Instructora está integrada por los diputados panistas Félix García Aguiar, Lidia Martínez, Imelda Sanmiguel, Ángel de Jesús Covarrubias, Edmundo Marón, y por los morenistas Juan Ovidio García y Humberto Prieto, siendo estos últimos 2 los que únicos que se presentaron.

“No tienen ningún prueba, esto fue un tema completamente mediático, electoral, donde ya no le interesa aquí están las Sillas vacías y no dieron ninguna explicación, simplemente no están aquí”, dijo el legislador morenista ,Juan Ovidio García, desde la sala Independencia donde se reunió con sus compañeros.

El abogado defensor de Salazar Mojica, José Isabel Luna Chávez, pidió que quedara público que los dejaron plantados | José Luis Tapia

“Se les acabó el tema mediático, llegaron con un oficio solicitando, que ellos, la Fiscalía, iban a pedir una prórroga hoy, no se hizo la comisión no sabemos cuántos días”, afirmó Humberto Prieto.

DEFENSA ESPERA QUE NO SESIONEN “EN LO OSCURITO”

El abogado defensor de Salazar Mojica, José Isabel Luna Chávez, pidió que quedara público que los dejaron plantados ante la posibilidad de que los otros cuatro legisladores realicen una sesión sin contemplarlos.

“Vamos a esperar a que nos notifiquen en el domicilio que señalamos la nueva fecha de la presente audiencia, no queremos que en lo oscurito sesione la comisión que no vino ahorita, que -después- hagan un acuerdo y no lo notifiquen”, declaró.

Así lucieron los asientos de los panistas | José Luis Tapia

“Que quede claro que nos presentamos, la diputada se presentó, 2 de la Comisión Instructora se presentó y la Fiscalía también se presentó yo creo que no le avisaron”, añadió.

Comentando su molestia | José Luis Tapia

Señaló que a la fecha la Fiscalía no ha entregado la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

Así es que aunque el Congreso de Tamaulipas aplazó para hoy 15 de junio la presentación de pruebas en torno al desafuero de la diputada local de Morena, Úrsula Patricia Salazar Mojica, sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador, fue plantada por los diputados del Partido Acción Nacional (PAN).

Publicado originalmente en El Sol de Tampico