Félix Salgado Macedonio comparece ante el TEPJF

El depuesto candidato del partido Morena al gobierno de Guerrero, Félix Salgado Macedonio confirmó que durante 40 minutos fue escuchado por magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal en una sesión virtual que se realizó para garantizarle su derecho de audiencia y que pudiera ofrecer alegatos en torno al juicio con el que solicita que le devuelvan la candidatura.

Salgado Macedonio, indicó que con los alegatos que presentó se encuentra confiado en que se tome la decisión correcta apegada a derecho y le devuelvan el registro que le permita participar en la contienda electoral.

Insistió en culpar a la dirigencia nacional de su partido por no haber entregado al INE sus reportes de gastos de campaña, pues indicó que él tiene los oficios sellados en los que entregó en tiempo y forma los reportes, “el sello indica que los entregué el día nuevo y tenía hasta el 11 para hacerlo”.

Política TEPJF perfila quitar candidatura a Félix Salgado

“Yo reporte a mi partido Morena el 9 de enero, el termino se vence el 11 pero no lo notificaron, por lo tanto hay una violación al proceso legal, si no soy notificado por escrito no puedo ser sancionado, tiene que haber una audiencia tiene que haber alegado y el INE me sentenció sin notificación alguna”.

Resaltó que el INE le negó derecho de audiencia y acusó a los magistrados de actuar con alevosía y ventaja para retirarle el derecho de competir en la elección.

Con sus alegados entregados sólo quedará esperar a que se desarrollen las sesiones del Tribunal que serán ese martes la primera durante la mañana que tiene carácter privado y por la tarde la sesión pública en la que se dará a conocer el fallo.

Salgado Macedonio indicó que su partido ha convocado a una asamblea informativa que se realizará el miércoles a las once de la mañana en la alameda Granados Maldonado de esta capital y ahí se informará si se puede regresar a la campaña o la ruta que seguirá el partido.

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

“Tengo fe y esperanza en que nos van a restituir, estoy confiado en que nos la van a regresar y corregirán el artero atraco que cometió el INE”