Confirman consulta popular en NL para modificar el Pacto Fiscal

Del 6 de diciembre al 28 de febrero se realizará en Nuevo León una consulta popular para preguntar a los ciudadanos si desean que se modifique el Pacto Fiscal.

El Gobierno del Estado y el Congreso local anunciaron que lanzarán una consulta ciudadana para preguntar a los habitantes del Estado si están de acuerdo con lo que recibe la entidad como parte del Pacto Fiscal, más no para abandonarlo ni para que les quiten a otros Estados, dijo el diputado Luis Susarrey, de Acción Nacional.

"Lo que le vamos a preguntar a la gente no es sí nos salimos del pacto Federal. No le estamos diciendo a la gente oigan, vamos a sacar a Nuevo León de la Federación y a convertirnos en un país independiente, en un Estado unitario, autónomo, no señor, eso no es lo que estamos planteando", aclaró.

Además, tampoco preguntaran si quieren que se quite recursos a otros Estados para dar más a Nuevo León.

"Por cada Peso que Nuevo León aporta al Gobierno Federal, solamente se le devuelven 29 centavos, ¿estás de acuerdo en que se modifique el mecanismo de distribución para que Nuevo León reciba más recursos a favor de sus habitantes?", es la pregunta redactada de manera conjunta por el gobierno y el Congreso y que dio lectura Tabita Ortiz, legisladora de Movimiento Ciudadano.

Informaron que el proceso se realizará por medio de una plataforma digital de confianza y que permitirá que no haya manipulación ni votos dobles.

El acceso será las 24 horas y se habilitarán kioscos para que la gente sin acceso a equipos e internet pueda opinar, explicó el diputado de MC, Luis Donaldo Colosio.

Homero Cantú, Subsecretario Jurídico del Gobierno del Estado dijo que habrá ciudadanos observadores del proceso.

El dictamen con la propuesta se circula en comisiones y se espera que se apruebe el miércoles en el Pleno del Congreso.