Congreso de Baja California está bajo sospecha, afirma ex gobernador Ernesto Ruffo

El Congreso local de Baja California “está bajo sospecha’’, afirmó el ex gobernador panista Ernesto Ruffo Appel, luego de la reforma al artículo octavo transitorio para que el próximo gobernador, Jaime Bonilla Valdez, permanezca en el cargo durante cinco años en lugar de dos.

El también diputado federal calificó la votación fuera de la normalidad porque se convoca apresuradamente a un periodo extraordinario y luego en horas de la noche se lleva a cabo una votación.

“Para mi sorpresa, porque ya había recibido información de que se iba a realizar un extraordinario y pretendían llevar la reforma, pero la votación es de 21 legisladores de 25, quiere decir que prácticamente todos los diputados del PAN votaron a favor de una resolución que a todas luces jurídicamente es improcedente’’.

Esto te lleva a “especular’’ qué está “atrás’’, ¿cómo es posible que algo tan obvio y evidente que es improcedente, se presten a hacerlo?.

¿Se habla de que fueron maiceados con 100 mil dólares cada diputado?

“Eso me lo han comentado, se dice eso, habrá que estar buscando evidencias; lo que es claro que amanecimos con la indignación interna en el PAN que está condenando la actuación de estos diputados’’.

¿No descarta nada turbio?

“Esa es la especulación, pero a las luces de la lógica y del sentido común esto es inexplicable, ¿cómo lo explicas? ¿dónde están los razonamientos que sustenten una resolución del poder legislativo del estado, en el sentido que se dio?, preguntó Appel.

¿Habrá diputados que se presten a componendas?

“Ya están bajo sospecha, por eso hay que investigar y buscar las evidencia, porque no es bueno andar con especulaciones; sin embargo, también quedarte bajo la luz de la sospecha tampoco es bueno para ellos, si no es debidamente aclarado. Esta duda los va a acompañar toda su vida’’, sentenció.

¿Ha escuchado ese tipo de rumores, diputado, que los maicearon, les dieron 100 mil dólares a cada diputado?

“Si lo he escuchado, pero es algo de manera informal, simplemente dicen. Es lo que uno sospecha. Empieza uno a andar entre las ramas buscando la evidencias, que quiere decir eso, encuentras que tienen propiedades que no hay forma de cómo puedan justificar porque el ingreso no les da’’.

¿Lo que sí que están bajo sospecha?

“Ya están en sospecha y más vale que salgan al paso a aclarar su proceder’’.

¿Es un congreso panista?

Sí, lo que les queda mientras llega Morena. El primero de septiembre.