Congreso de BCS desecha iniciativa de legalizar el aborto

Con 8 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones, el Congreso del Estado desechó las reformas al Código Penal para el Estado libre y soberano de Baja California Sur y la Ley de Salud, que pretendían reformar los artículos 151, 152, 153, 154 la fracción III, y el párrafo segundo del artículo 156, de la Ley que pretendían eliminar las sanciones por la interrupción del embarazo y dar la oportunidad a las mujeres que decidan antes de la semana 12 para poder llevar a cabo la interrupción legal del embarazo en la entidad.

Los abortos son legales en la entidad, solamente si es producto de una violación, si el producto viene mal formado o representa un riesgo para la mujer.

Durante la primera lectura del dictamen sostenía que, el pasado 15 de marzo de 2020, fue presentada por el ciudadano Enrique Arturo Mayorquín, la iniciativa aludida en el epígrafe del presente Dictamen, la cual fue turnada el 19 de marzo de 2020 para dictaminación a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Justicia y de la Salud, la Familia y Asistencia Pública por la Mesa Directiva del Segundo Período Ordinario de Sesiones Correspondiente al Segundo Año de Ejercicio Constitucional a la Décimo Quinta Legislatura al Congreso del Estado de Baja California Sur, y procedieron al estudio y análisis de la iniciativa, asunto que duró en la congeladora más de un año.

Las modificaciones que pretendían aprobarse eran que el aborto se considerará como tal, después de la semana 12 de gestación, por lo tanto se buscaba que las penas sólo se aplicarán a mujeres que aborten después de las 12 semanas de gestación, es decir que antes de la semana 12 se pretendía que no existiera el delito de aborto, sino la despenalización, sin embargo al no ser aprobado, las penas por la interrupción del embarazo permanecerán en el Código Penal de la entidad.

Por su parte, la diputada Rosalba Rodríguez López señaló que este tema ya no podía dejarse atrás y que tenían que darle hacia delante, sin embargo, debido a que 5 diputadas y diputados no estuvieron presentes durante la lectura y votación del dictamen tuvo que ser desechado.

La diputada Lorenia Montaño, señaló que, haber dado lectura a la iniciativa que buscaba legalizar el aborto en la entidad fue un madruguete por parte de las y los diputados de Morena, pero no lo lograron, “mañana cerramos el periodo ordinario, termina una legislatura sacando adelante solamente los asuntos que realmente no dividan o no vayan a perjudicar a la sociedad”.

Finalmente, grupos religiosos acudieron a orar de rodillas a las puertas del Congreso del Estado de Baja California Sur, para evitar que se aprobara la despenalización del aborto, mientras que manifestantes del grupo Red de Colectivas del Estado de Baja California Sur, también se dieron cita en el recinto legislativo realizando una protesta pacífica.