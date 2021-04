Congreso de Tamaulipas echa abajo reglamento por desafuero

El Congreso de Tamaulipas echó abajo el reglamento que indicaba el procedimiento a seguir en caso de que llegara una solicitud de desafuero; documento por el que se les había señalado de querer blindar al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca.

Fue el pasado 3 de marzo cuando se publicó en el Diario Oficial de Tamaulipas el reglamento aprobado por el Congreso Local donde se señala que ningún funcionario puede ser sometido a desafuero si el procedimiento no es avalado por la legislatura de la entidad.

Ante ello, el Congreso de la Unión aprobó por mayoría, recurrir a la Suprema Corte de Justicia para presentar una controversia constitucional en contra de este reglamento.

La diputada local panista, Rosa González Azcárraga, declaró a El Sol de Tampico que fue en la sesión de este miércoles, 31 de marzo, cuando se acordó abrogar este reglamento.

“Se empezó a desvirtuar tanto de que si era un blindaje para el gobernador; con el fin de transparentar el proceso que se sigue en la Ciudad de México y para transparentar las cosas, que no se diga, que hay un tipo de blindaje, se decisión abrogar el reglamento”, declaró.

Explicó que el objetivo de contar con este documento era contar con una normativa en caso de que llegara una solicitud de procedencia de parte de la Cámara de Diputados.

“Se desvirtuó tanto el tema, que el Congreso de la Unión lo mandó a la Suprema Corte y se decidió abrogarlo para que se siguiera transparente el proceso. Lo que diga la constitución se va hacer”, destacó.

Apuntó que en el caso del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca se tendrá que demostrar con pruebas si realmente existe una culpabilidad.

“Si llega una solicitud de procedencia se va a hacer lo que el Congreso de la Unión decida, fue con la finalidad de no que no hubiera malas interpretaciones. Somos poderes distintos, nosotros no podíamos hacer un blindaje de nadie”, finalizó.