Cristóbal Arias da espalda a Morena y negocia con líder del PRI

Morelia.- El senador Cristóbal Arias Solís sostuvo un encuentro este lunes con Jesús Hernández Peña, dirigente estatal del PRI en Michoacán.

La reunión se realizó un día después de que el legislador anunciara que no insistiría en representar a Morena en la contienda por la gubernatura del estado y que entablaría diálogo con otros partidos políticos.

El legislador reconoció que su proyecto se mantendrá al margen de la representación de Morena, por considerar que el nombramiento del alcalde de Morelia, Raúl Morón Orozco, como candidato a la gubernatura, respondió a una imposición.

“No respaldaré esta decisión porque es necesario marcar raya con quienes endeudaron al estado, tuvieron pactos y recibieron sobornos de Odebrecht y cobijaron personajes corruptos como Carlos Ahumada”, subrayó mediante un posicionamiento que se hizo llegar a esta casa editorial,

Aunque no se dieron a conocer detalles de la reunión de este día entre el senador y el líder priista, en sus redes sociales el legislador publicó el siguiente mensaje con una imagen del encuentro: “El diálogo es una de las herramientas más importantes para lograr la transformación. ¡Fue un gusto platicar con Jesús Hernández esta mañana!”.

Mientras que Hernández Peña subió a su cuenta de Facebook el siguiente post: “La verdadera transformación de Michoacán la lograremos haciendo política y escuchándonos entre todos para sacar al estado #adelante”.

Hasta el momento, el PRI es el único partido que no le ha dado registro a Carlos Herrera Tello como su precandidato a la gubernatura, aun cuando va en alianza electoral con PRD y PAN en Michoacán.

Arias Solís dio a conocer que a partir de esta semana sostendrá reuniones con dirigentes locales y nacionales de partidos políticos para ir por la gubernatura de Michoacán.

Aclaró que la vía para participar serán otros partidos políticos, uno o varios, “estamos abiertos, vamos a empezar a entablar diálogo para saber por qué partidos políticos iríamos”.

Indicó que la dirigencia nacional de Morena no mandó hacer ninguna encuesta con alguna empresa de las que se dedican profesionalmente a eso, “nunca supimos cuál fue la metodología, en qué partes del estado, no supimos absolutamente nada. Creemos que no hubo absolutamente nada, que sólo se dedicaron a comunicar quiénes eran sus candidatos”, apuntó Arias Solís.

Advirtió que eso mismo puede pasar para las candidaturas a diputados locales, federales, presidencias municipales, sindicaturas y regidurías, “pero nosotros no estamos de acuerdo en esa imposición y somos la fuerza mayoritaria en Morena y en el Estado, por eso vamos a ir por el triunfo”.

Ayer, simpatizantes de Cristóbal Arias Solís salieron a las calles de Morelia a manifestarse a bordo de automóviles, para acusar de “fraude” e “imposición” la designación que hizo el miércoles pasado el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado.

Con información de Óscar Guerrero