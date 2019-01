Escala pleito del Cuau en Congreso de Morelos

Morelos.- En lugar de legislar, los diputados han convertido el recinto del Congreso local en una romería, lamentó el gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, tras el rechazo de su propuesta presupuestal.

El titular del Ejecutivo expresó que si 15 diputados pensaron que iban a provocar una afectación a su proyecto, eso no va a ocurrir, porque además era un escenario que habían anticipado.

El mandatario destacó que trabajará para no afectar a los morelenses, a diferencia de los diputados locales, que presumen su arraigo y su origen en la entidad, y el gabinete en su conjunto estará dedicado a ver las necesidades de la gente; “si los diputados no quieren aprobar y ahora se quieren hacer las víctimas hablando de la ciudadanía y que ellos son de Morelos, hay que ponerlos a trabajar y ponernos de acuerdo, pero siempre va a pasar esto -los rechazos- por intereses de varias personas; lo único que le digo a la gente y a los ciudadanos es que no les voy a fallar”.

La mayor afectación por el tema presupuestal, opinó el jefe del ejecutivo estatal es el aumento en las participaciones que iban a tener los municipios morelenses, incluidos los indigenas que ahora queda en el aire los recursos, al igual que el adelanto de las participaciones para que pudieran enfrentar las deudas heredadas. Lo criticable, reveló es que en todas las reuniones donde el secretario de haciendo acudió para explicar las dudas del paquete presupuestal únicamente cinco diputados estuvieron siempre presentes.

FUE ILEGAL SU APROBACIÓN

La presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública de la LIV Legislatura del estado de Morelos, Rosalina Mazari Espín, calificó de ilegal la aprobación del paquete económico al no respetar la ley por otros intereses de por medio.

Aseveró se suscitaron varias anomalías no sólo en el proceso legislativo, sino también en los montos y calculos plasmados en dicho dictamen, puesto que al aumentar el presupuesto tuvieron que incrementar derechos que se traducen en impuestos.

Por ello, confirmó el Poder Ejecutivo tiene la facultad de vetar o recurrir a una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo cual dejaría a Morelos con los recursos asignados para el 2018.