Cuauhtémoc Blanco pide defender elecciones "sin peleas"

En el último día de su campaña, advirtiendo sobre la posibilidad de que sus opositores busquen crear conflictos en la jornada del 1 de julio, Cuauhtémoc Blanco Bravo lanzó un último mensaje a sus simpatizantes: no pelear.



Estén pendientes y no se dejen llevar por estos sinvergüenzas, y si llegan a hacer conflicto hay que sacarlos, sin peleas, nada más hay que grabarlos

En el cierre de campaña que encabezó en la ciudad de Cuautla, estuvo acompañado de los varios candidatos a alcaldes, a diputados locales y a la senaduría, por la coalición "Juntos Haremos Historia" (Morena, PT y PES).



Créanme que no les vamos a fallar, yo vengo de abajo, igual que todos ustedes, soy gente humilde, gente pobre, un gran luchador que no me gustan las injusticias, por eso tenemos esta gran oportunidad para sacar esos ladrones que todo se han robado, y hoy es cuando, hoy tenemos una gran esperanza

Además de solicitar para sí el voto por última vez en Cuautla, Blanco Bravo requirió el apoyo de los ciudadanos para todos los candidatos de la coalición, empezando por el aspirante a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador.

Ahí, sobre el escenario, el ex futbolista agradeció a las personas que formaron parte de su equipo de campaña