Tatiana Clouthier quiere hacerse publicidad con mi imagen: Cuauhtémoc Blanco

Cuernavaca, Morelos. -El gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo advirtió que, a pesar de las provocaciones, no entrará en ninguna pelea con nadie, en referencia a la diputada Tatiana Clouthier, quien en su libro “Juntos hicimos historia” afirma que el exfutbolista le faltó al respeto en una reunión.

El mandatario de Morelos aseguró que la excoordinadora de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador solo busca colgarse de su fama para vender su libro.

Además, señaló que hay testigos, como el ex árbitro Gilberto Alcalá, que pueden afirmar que nunca hubo una falta de respeto en la reunión que sostuvieron hace más de siete meses.

No abandonará filas del desaparecido PES

Cuestionado sobre el futuro del partido que lo llevó a la alianza primero y luego a la gubernatura, una vez que el Tribunal federal ordenó prácticamente desaparecerlo, Blanco dijo que estará reuniéndose con el ex dirigente nacional, Hugo Erick Flores, "para saber qué decisión va a tomar; es lamentable que se pierda el registro, pero es injusto lo que se hizo con el partido".

Ante la posibilidad de que pueda buscar afiliarse a otro partido, el mandatario aseveró que eso no va a ocurrir.

"Mientras Erick me haga algo o no estemos de acuerdo en muchas cosas o peleemos muy fuerte me iré del PES, pero si como lo dijo en una conferencia, buscarán formar otro partido allí vamos a estar”.

Lo principal, agregó, es que hay una amistad con Hugo Erick y si decide la integración de un nuevo partido, no dudará en apoyarlo.

“Siempre que jugaba futbol me casaba con una playera con la que me contrataba y con Hugo Erick tengo buena relación, pero vamos a ver más adelante cuál es la decisión que se toma".