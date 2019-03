Define PRD candidato en Baja California

TIJUANA. - El Partido de la Revolución Democrática (PRD) definió hechar mano de organizaciones de la sociedad civil al definir candidato para la gubernatura de Baja California, pues además de unirse al Partido Encuentro Social (PES), se respaldará en el Movimiento Amplio Social MAS4T, con el apoyo del Centro de Estudios y Proyectos de la Frontera Norte Ing. Heberto Castillo para lanzar a Jaime Martínez Veloz, exaspirante a candidato por Morena para la alcaldía de Tijuana.

"He podido cambiar de partido pero no de principios (...) no es un acuerdo de mercadeo", aseguró Jaime Martínez Veloz.

Luego de que acusara que en Morena la encuesta por la que no fue candidato nunca se hizo pública, no busca registrarse como militante del partido del sol azteca, pero se definió como un lopezobradorista.

En entrevista radiofónica, dijo que si desaparecieron la encuesta, también su afiliación.

El registro formal de la candidatura ante el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) será hoy, adelantó Jaime Martínez.