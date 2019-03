Delegados de AMLO no dan resultados: Francisco Domínguez

QUERÉTARO.- La designación de un minigabinete federal en los estados responde a los malos resultados que han generado los delegados estatales, señaló el gobernador del estado, Francisco Domínguez Servién, quien dijo que esta situación tiene “muy molesto” al Presidente de la República ya que no se han completado los padrones para los programas sociales.

En entrevista, refirió que desde su punto de vista esta es una llamada de atención de Andrés Manuel López Obrador, y por ello se decidió la designación de delegados temáticos que se sumarán a la tarea federal para garantizar el llenado de los padrones de programas sociales para lo que se comprometió el presidente desde diciembre del año pasado.

“Lo que leemos es que no han podido llenar los padrones para los programas sociales y esto lo tiene muy molesto al presidente porque no han alcanzado lo que se comprometió desde diciembre, habían de llegar programas sociales y para mi es una llamada de atención del Presidente de que 'no pueden y les pongo estos siete para que no tengan más pretextos'”, destacó Domínguez Servién.

En este contexto mencionó que son los 22 mil siervos de la nación quienes se han encargado de realizar dicho censo, pero de los cuales se tienen muchas dudas toda vez que se desconoce quién les paga, ya que de acuerdo a transparencia no es el gobierno federal ni Morena.

Asimismo, el mandatario estatal apuntó que su administración respetará el trabajo que realice la Federación, sin embargo, calificó como irrisorio las declaraciones de algunos actores políticos que han señalado que en los programas sociales se debe trabajar en un esquema 50-50 entre el gobierno federal y estatal; ya que dijo esto es un desconocimiento de cómo se maneja la economía de un estado.

“Que se pongan a estudiar aquellos actores políticos o quienes traen esto antes de hablar, escuchaba por ahí que en los programas sociales se pusiera el 50-50 entre el gobierno federal con lo que pone el gobierno estatal y yo nada más digo que eche un ojo a la Ley de Coordinación Fiscal porque de cada peso que capta Querétaro, se va a la federación y se quedan con 85 centavos la federación y nos regresan 15, entonces que nos den 50 para poder hacerle frente a esa propuesta; pero es un desconocimiento absoluto y total de cómo se maneja la economía de un estado y del país y que da pena”, aseveró.