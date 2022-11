Denuncia coordinador de Diputados panistas en NL, acoso político de Samuel García

Carlos de la Fuente Flores denunció que el acoso político por parte del gobernador Samuel García ha escalado a niveles familiares ya que lo retuvieron durante un viaje a Estados Unidos por una alerta migratoria interpuesta por el gobierno de Nuevo León.

El Coordinador de Diputados Locales de Acción Nacional hizo la denuncia pública este martes en Conferencia de Prensa.

Explicó que el fin de semana viajó con su esposa e hijos a la Ciudad de Chicago y fue retenido durante cuatro horas en el área de migración de suelo estadounidense y de regreso en Monterrey.

"Cada vez que el Ejecutivo arremete contra mi familia, me doy cuenta de dos cosas, la primera, que no ha podido con nosotros, aquí estamos y se va a seguir ´topando´ el señor gobernador con este grupo legislativo de Acción Nacional; y la segunda, que todos los que buscan irse contra las esposas de los Diputados, con los hijos de los Diputados, no es más que por una figura de cobardía que tiene el Gobierno Estatal a través de su Gobernador y de su brazo armado, Carlos Mendoza, porque entre ellos dos hacen y deshacen acusaciones, molestias y amenazas", enfatizó Carlos de la Fuente.

El coordinador de la bancada panista reiteró que no existen las condiciones apropiadas para analizar el Presupuesto Estatal del próximo año.

A la fecha, los diputados principalmente los del PAN y PRI y el gobernador Samuel García, mantienen un enfrentamiento por el control de la Fiscalía de Justicia.