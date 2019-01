Crisis de hidrocarburos se extiende en Jalisco, asegura Alfaro

Con datos el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, reitera el llamado y exigencia al Gobierno federal a dar la cara ante la crisis de hidrocarburos en la entidad, pues no solo afecta ya el Área Metropolitana de Guadalajara, sino también se extiende a municipios del interior con serias afectaciones a los servicios públicos y la economía.

El problema de #DesabastoDeGasolina en Jalisco no es un asunto publicitario, es una crisis que requiere toda la seriedad por parte del Gobierno Federal y que no digan safo a su responsabilidad. No estoy polemizando, soy muy serio. Me canso ganso. pic.twitter.com/Nw7NDVI1O3 — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) 23 de enero de 2019

En su cuenta de Twiter el Gobernador informó el municipio de Tapalpa reporta paro total de servicios públicos, “la recolección de residuos tiene 3 días sin servicio; patrullaje y ambulancias han estado limitados; la reparación de calles, empedrados y bacheo es cero por falta de diésel; y el turismo disminuyó un 80%".

En Zacoalco de Torres no hay combustible desde hace más de 10 días, ya que las gasolineras fueron cerradas porque existe el señalamiento de que vendían combustible ilícito. Se abastecen de Ciudad Guzmán y Techaluta.

El Pueblo Mágico de Tequila comienza a tener conflictos sociales debido a la inconformidad de la población por priorizar el abastecimiento de ambulancias y patrullas; su turismo bajó en un 70% San Juan De Los Lagos tiene un desabasto del 93%; es época de festividades y los peregrinos bajaron a más de la mitad, afectando la economía del municipio.

Han detectado la reventa de combustible y la ordeña de vehículos particulares.

Mientras el presidente dice que el desabasto de combustible en Jalisco es pura publicidad, este es el tamaño de la crisis que se vive en el estado. Sin polémica, con mucha seriedad, con datos y de frente. — Enrique Alfaro (@EnriqueAlfaroR) 23 de enero de 2019

En Ameca y Tala, las salidas al corte de caña se limitaron a los días que hay combustible, solo tres por semana. Los municipios con menos de 15% de abasto de combustible son: Poncitlán 14% ; Lagos de Moreno 9% ; Jalostotitlán, Jesús María, San Julián, Cañadas de Obregón, Valle de Guadalupe, Atotonilco el Alto, Tototlán, Ocotlán, Tequila, Etzatlán, Tapalpa , Zacoalco, Ixtlahuacán del Río, Tonalá, Unión de Tula y Cuautitlán.

Insisto, ¿cuándo darán la cara a los jaliscienses? ¿cuándo nos van a decir cuánto tiempo falta para resolver el problema de desabasto?Escribió Enrique Alfaro





Lamentó que el presidente, López Obrador, declare que las exigencias de Jalisco son pura publicidad para beneficio político (de Alfaro) por lo que reiteró los cuestionamientos a la sociedad ¿Debemos quedarnos callados? ¿Tenemos que aceptar que Pemex no diga una sola palabra? ¿En serio creen que el gobernador de Jalisco no debe decir nada?