Desaparecen el Ayuntamiento de Tehuacán, Puebla

Puebla.- Con 26 votos a favor, el Congreso del Estado aprobó la desaparición del Ayuntamiento de Tehuacán y el nombramiento de un Concejo Municipal que estará en lo que resta del gobierno; sin embargo la medida no se ejecutará hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resuelva el fondo de la controversia constitucional presentada.

Lo anterior significa que el decreto no será publicado en el Periódico Oficial del Estado ni entrará en vigor hasta que el máximo tribunal constitucional emita una sentencia.

Justicia UIF alista nuevo golpe a grupo delictivo

Durante la sesión ordinaria de este lunes se discutió sobre la legalidad de los votos, sin embargo el dictamen fue aprobado por las dos terceras partes de los legisladores.

Todos los diputados de Morena, PT, Encuentro Social y Partido Verde votaron a favor de la extinción del Cabildo, entre ellos: Vianey García, Gabriel Biestro, Nora Merino, Emilio Maurer y Juan Pablo Kuri, así como Gerardo Islas, de Nueva Alianza, el legislador sin partido Hugo Alejo y casi toda la bancada del PRI con excepción de Rocío García Olmedo.

Los que votaron en contra fueron Héctor Alonso (sin partido); Carlos Morales (de Movimiento Ciudadano); la bancada del PAN: Raúl Espinosa, Mónica Rodríguez, Nancy Jiménez y Oswaldo Jiménez; del PRD: Liliana Luna y Armando García, y Rocío García.

Gabriel Biestro argumentó que no se trata de un albazo legislativo, sino que se está cumpliendo con los 30 días hábiles establecidos en la Ley Orgánica Municipal para desaparecer un Cabildo tras las comparecencias de los regidores de Tehuacán realizadas el 13 y 23 de julio, es así que el procedimiento no puede detenerse. Además afirmó que la controversia no es un golpe político al Congreso y los diputados no irán a prisión.

“No estamos cometiendo ningún desacato, no estamos desatendiendo lo que dice la Corte, al contrario, ellos saben que vamos a tomar resoluciones como esta. El procedimiento no se puede detener porque hay plazos que no podemos pasar y perdería total validez. ¿Qué pasaría si la Corte dijera, adelante, ya estudiamos el fondo del caso y está bien el Congreso? Perderíamos cualquier oportunidad porque no hubiéramos actuado en los 30 días”, dijo.

Vianey García Romero, presidenta de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso, que se encargó de armar el dictamen, precisó que no se cae en desacato constitucional, dado que solo se está cumpliendo con los términos legales.

México A pesar del Covid, estadounidenses viajan a México solo para jugar golf

“Es mentira que sea un desacato. Dónde está la ilegalidad, coincido que hay mucha ignorancia y mucho protagonismo de quienes quieren confundir a la gente. El actuar de la comisión que presido fue objetivo, el dictamen atiende los supuestos legales”, dijo.

Oposición: Es un desacato constitucional

Los diputados de oposición manifestaron en todo momento su voto en contra del dictamen con el argumento de que es un desacato constitucional, ya que el 1 de septiembre la Suprema Corte ordenó al Poder Legislativo abstenerse de ejecutar las resoluciones que, en su caso, hayan dictado o pudieran dictar en relación con la desaparición del Cabildo.

La priista Rocío García sentenció que no será cómplice de lo que calificó una irresponsabilidad administrativa o penal, ya que la suspensión de la Corte es algo delicado y emitir la desaparición y nombrar un Concejo Municipal sí son un acto de ejecución.