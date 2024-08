Despiden a directora de Gobierno de Querétaro por Tik Tok donde presumía salir temprano

María Cristina Niño de Rivera Burgueño, quien hasta este viernes fungía como directora de Gobierno en el estado de Querétaro, fue dada de baja de su cargo tras haber publicado un video en redes sociales donde afirmó que había huido de la oficina, ya que era el último día para refrendar.

También expuso que la gente justificaba no haber tenido tiempo de hacer sus trámites o que se había olvidado de hacerlo, a lo que ella les decía que no, porque debían acatarse a los requisitos.

“Lo que a mí me da risa, porque hay mucha gente que no sabe que soy la secretaria de Gobierno, y pues me ven chiquita o no sé. Pero bueno, no saben cuánta gente pasó enfrente de mí y le decían a Lalis, es que quiero hablar con la maestra... y yo ahí al ladito, pero obvio, nunca se imaginan a una mujer joven…”, mencionó María Cristina Niño de Rivera al momento en que cierra con un saludo con dos dedos.

Luego de haber publicado el mensaje Niño de Rivera publicó un mensaje disculpándose:

“Fuera de horario de oficina, subí una historia a mis redes sociales donde hice un comentario que se prestó a sacarlo de contexto. Por ello, ofrezco una disculpa y refrendo mi compromiso con las responsabilidades de las Dirección de Gobierno que me honro en liderar. Sigamos trabajando con pasión por nuestro gran estado”.

Sin embargo, la dependencia de la cual formaba parte dio aviso de que terminó su relación con Niño de Rivera.

“La Secretaría de Gobierno del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro informa a la ciudadanía que, tras la difusión de material a través de redes sociales que involucra a la directora de Gobierno, María Cristina Niño de Rivera Burgueño, se ha tomado la decisión de concluir con la relación laboral que mantenía con esta dependencia”, dice el escrito de manera textual.

