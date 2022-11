Diputados de NL buscan que Samuel García pida autorización al Congreso para salir del país 

Diputados del Congreso de Nuevo León buscan que el gobernador Samuel García tenga que solicitar permiso al Congreso para viajar al extranjero.

Los diputados del PAN y PRI que son la mayoría, han presentado una iniciativa de reforma constitucional para que requiera obligadamente de autorización del Congreso y se pueda viajar como lo tiene planeado García Sepúlveda por Italia en diciembre.

"Para salir de la República por más de 10 días naturales, el gobernador necesita autorización del Congreso o de la Diputación Permanente. Tratándose de viajes oficiales deberá acompañar a su solicitud la agenda de trabajo así como a presentar a su regreso un informe de los resultados obtenidos", establece la propuesta.

La iniciativa, que fue turnada con carácter de urgente a la Comisión de Puntos Constitucionales, modifica el artículo 120 de la Constitución para que el gobernador tenga autorización para salir del país por más de 10 días.

Asimismo, se reduce de 45 a 30 días las ausencias máximas del Ejecutivo.

"El gobernador no puede ausentarse del Estado por más de 30 días naturales sin autorización del Congreso del Estado o en su caso de la Diputación Permanente", explica.

Además, "cuando el Gobernador se ausente del Estado por un término mayor de 5 días naturales y menor de 30 deberá dar aviso al Congreso o a la Diputación Permanente.

No hay condiciones para viaje

El diputado local de Morena, Waldo Fernández consideró que el Estado, con tantos problemas, no debe quedarse sin el gobernador por motivos de viajes al extranjero.

Fernández expuso que no hay condiciones para ello, pues se tienen múltiples problemas políticos y sociales, por lo que estaría estaría riesgo la gobernabilidad de Nuevo León, añadió Fernández.

Desde hace meses el Ejecutivo y los diputados del PAN y PRI sostienen una disputa que ha ido escalando en el Congreso.

Origen del pleito

Tras la renuncia de Gustavo Adolfo Guerrero a la titularidad de la Fiscalía de Justicia, diputados del congreso estatal propusieron a Adrián de la Garza ex alcalde regio y ex candidato a la gubernatura para asumir el cargo; sin embargo, el gobernador Samuel García vetó a De La Garza al considerar que se requiere un perfil técnico y no político.

Además, afirmó que no puede permitir que le impongan a su contrincante en ese cargo. Adrián De La Garza estuvo en la terna final de candidatos por la gubernatura que finalmente ganó el esposo de la influencer Mariana Rodríguez.

Posteriormente, el gobernador retuvo recursos federales y estatales a por lo menos 24 alcaldes del PAN y PRI, ante esta situación, los legisladores promovieron un juicio político contra el gobernador Samuel García y contra el secretario de Gobierno Javier Navarro; contra el ejecutivo estatal la demanda fue retirada, sin embargo, aún se mantiene contra Navarro.