Diputados de Sinaloa retiran dictamen del aborto; lo pasan a siguiente legislatura

El congreso de Sinaloa descartó en el último momento y retiró el tema de legalización del aborto de la agenda de la sesión ordinaria porque “como se estaba presentando el dictamen venía muy delicado”, advirtió la diputada Angélica Díaz Quiñones.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y miembro de la Comisión de Equidad Género y Familia, precisó que ella desde la noche del lunes cuando se reunió la Junta de Coordinación Política ya lo advertía y desde ahí fijó su posicionamiento de que no votaría a favor.

Destacó que por la mañana de este jueves, le habló la presidenta de la Comisión de Equidad Género y familia Francisca Avelló para informarle que no se iba a realizar la reunión de la mencionada comisión para conocer el dictamen, aprobarlo y subirlo al pleno, se cancelaba y sería hasta la próxima legislatura la que lo siga procesando.

El artículo 145 del Código Penal de la ciudad de México dice que no se sancionará el delito de aborto en forma voluntaria hasta las doce semanas, pero como venía la iniciativa que se presentó en el congreso local había la posibilidad de que alguna mujer ya con nueve meses de embarazo pudiera hacerse el aborto se lo tendrían que hacer, lo que era prácticamente un homicidio porque ya es una persona formada.

“Es por eso que para mí el tema era muy delicado, yo lo comenté el lunes en la Jucopo porque en el dictamen no incorpora ningún un criterio médico o científico que permita establecer ver las consecuencias de un aborto voluntario abierto o al realizarlo en cualquier momento, lo que es una omisión muy grave de esta comisión al no incluirlo, de tal manera que mi voto no iba a ser a favor del dictamen”, dijo.

"Esa es mi convicción porque además la sentencia de la corte habla de que debe de haber un equilibrio entre los derechos humanos que se busca protegerlos, porque cómo es posible que una mujer un día antes de parir a los nueve meses querer practicarse un aborto, cómo lo realizarían, eso sería prácticamente una cesárea para matar al bebé".

Dijo que al retirar el dictamen, es un gran paso “me alegra mucho no pasar a la historia como una diputada que votó a favor de privar de la vida a un bebé, a un ser humano ya formado en esta etapa del embarazo”, dijo.

