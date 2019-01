Director de Pemex, funcionario de quinta: Silvano Aureoles

El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo reveló que recientemente pidió al director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, información sobre el desabasto de gasolina que aqueja a algunos municipios michoacanos desde hace más de 20 días y de lo que aún no recibe repuesta.

Ante la falta de información el gobernador declaró que "es una falta de respeto que un funcionario público como de quinta no le conteste a un gobernador simplemente una petición de salud mejor se reportó la secretaria de energía, pero entiendo que no tiene mucho margen de hacer al tomar una decisión pero este personaje si no me quiere contestar por lo menos por escrito"





No es un tema mío es un tema de la sociedad, se está afectado la actividad económica, se está afectando la actividad productiva, la vida diaria de las familias, yo espero que ya se restablezca esto pronto más allá de que este personaje me conteste o no, total arrieros somos y en el camino andamos

Dijo que aunque no sea un tema que competa de manera directa al gobierno estatal, ante la crisis generada por la falta de gasolina se ha apoyado a sectores como el transporte público para tener un acceso garantizado al combustible, por lo que la mañana de este domingo se brindó apoyo para custodiar una pipa que el gremio adquirió de manera directa a la empresa subsidiaria de Pemex y dar garantía de este servicio.