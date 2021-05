Dirigente del PRI en BC abandona a Lupita Jones y abandera a Jorge Hank Rhon

Carlos Jiménez Ruiz, renunció a la dirigencia estatal del PRI para unirse a la campaña del candidato a gobernador por el PES, Jorge Hank Rhon, por lo que asume la presidencia Guadalupe Gutiérrez Fregoso y solicita su expulsión del tricolor y reitera que su candidata es Guadalupe Jones Garay.

Jiménez Ruiz se presentó ayer con un grupo de priistas a un acto proselitista de Hank Rhon, dando la espalda a la candidata de la alianza Va X BC (PAN-PRI-PRD), Lupita Jones.

Al haber presentado su renuncia a la dirigencia estatal del PRI, por prelación, asume la presidencia la secretaria general, anunció Gutiérrez Fregoso, por lo que ahora como cabeza del tricolor en Baja California, exige que se apliquen los estatutos y con ello la expulsión de Jiménez Ruiz, además del secretario de Finanzas Francisco Ruiz, el de Operación, Luis Martínez y otros.

. @Jorge_HankRhon Ya te gané una vez, la CANDIDATA DEL PRI SOY YO, NO TÚ 👋🏻 @alitomorenoc pic.twitter.com/D4Yg2JTzDo — Lupita Jones (@LupJonesof) May 28, 2021

Mencionó que estas adhesiones son a título personal, ya que el PRI es más que un presidente, sino que se queda toda la estructura del Partido, que se encuentra comprometida con la alianza con el PAN y el PRD, y su candidata, Lupita Jones.

Expuso que por la cercanía que Jiménez Ruiz tiene con Hank Rhon, le sorprendió que se quedara en el Partido y no renunciara desde antes, ya que el ahora ex dirigente estatal, tiene negocios con el hijo del empresario casinero.

Todos los que se fueron, son empleados de Jorge Hank, y que orquestaron una traición al partido, expuso Gutiérrez Fregoso.

Además, Jiménez Ruiz nunca trabajó, acudió muy pocas veces a la sede del partido.

La nueva dirigente priista señaló que esta es una estrategia de Hank porque simplemente su campaña no prende y no puede salir adelante.

Por su parte, el dirigente estatal del PAN, Enrique Méndez Juárez, señaló que Hank Rhon se encuentra desesperado, por ello recurre a esta estrategia, ya que se encuentra por detrás de las preferencias de la candidata, Lupita Jones.

PRI señala al PES de robo de militantes

Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI, acusó de traición a militantes del partido en Baja California, que decidieron, romper la alianza con el PAN y PRD, que postuló a Lupita Jones como candidata a la gubernatura, para sumarse al Partido Encuentro Solidario, con el empresario Jorge Hank Rhon.

“Lamentamos que, aún en una de las elecciones más importantes de la historia de nuestro país, prevalezcan acciones como la llevada a cabo por militantes de nuestro partido, que el día de hoy han decidido apoyar a otro candidato. Eso se llama traición”, señaló el Comité Ejecutivo Nacional.

A través de un pronunciamiento aseguró que no se trata de ganar sólo una gubernatura para satisfacer un interés personal, “se trata de consolidar una gran fuerza que logre corregir el rumbo que actualmente tenemos bajo una dirección errática y sin rumbo de la administración federal”.

2/3 Nuestro compromiso es estrictamente con México. La decisión del Comité Estatal de Baja California no fue acordada con la dirigencia nacional. Que quede claro: El PRI jamás se sumará a un candidato que no esté del lado de la democracia y que abone al riesgo que vive México. — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 27, 2021 3/3 @LupJonesof es y seguirá siendo la candidata de nuestro partido y de la coalición #VaPorBajaCalifornia. Le pedimos a nuestra militancia que la respalde como lo han hecho hasta ahora. El priismo no se dejará engañar por jugadas que buscan desestabilizar la contienda. — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) May 27, 2021

Señaló que Guadalupe Jones sigue siendo la candidata a la gubernatura de Baja California por ese partido así como de Acción Nacional y el de la Revolución Democrática (PRD).

"Lupita Jones es y seguirá siendo la candidata de nuestro partido y de la coalición Va Por Baja California. Le pedimos a nuestra militancia que la respalde como lo han hecho hasta ahora. El priismo no se dejará engañar por jugadas que buscan desestabilizar la contienda", aseguró el dirigente.

Con información de Sarahi Uribe | El Sol de México

