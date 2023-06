Eduardo Ramírez buscará la candidatura de Morena a la gubernatura de Chiapas

El senador Eduardo Ramírez Aguilar dio a conocer que se postula buscará la candidatura de Morena a la gubernatura de Chiapas, siendo que apenas ayer fue elegido como coordinador de los senadores de Movimiento Regeneración Nacional.

A través de sus redes sociales, Ramírez Aguilar dio a conocer su decisión asegurando cuando sea el momento presentará su licencia y renuncia al cargo del que es responsable.

"Llegado el momento que se lance la convocatoria por parte de Morena voy a presentar mi licencia y la renuncia alargo que se me ha conferido y me presentaré de manera muy puntual para participar como su candidato a gobernador del estado de Chiapas y ganarme la confianza", dijo.

Asimismo, señaló que sus aspiraciones están más fuertes que nunca, esperando que pueda llevar a cabo más acciones en favor de los más necesitados.

"Yo no me he bajado, no me mueve un centímetro de mis aspiraciones al contrario con esta aspiración me afianzo más y con mayo representatividad política para seguir haciendo más gestiones a favor de los más poderes, a favor de los más necesitados y particularmente a favor de Chiapas sumado con el liderazgo y esfuerzo que hace el gobernador Rutilio Escandón Cadenas".

Finalmente, se hizo llamar 'un soldado del estado', que espera contar con la confianza de los chiapanecos.

"Soy un soldado más al servicio del estado y así me voy a conducir en este momento y en el tiempo, levantare la mano y me inscribiré y si Dios me lo permite, soy un hombre creyente y de buena fe, estaremos ahí para ganarnos la confianza de los chiapanecos y las chiapanecas", concluyó.

Apenas el pasado sábado Ramírez Aguilar conocido como el “El Jaguar Negro”, estuvo en Tapachula, Chiapas, acompañando en su informe de labores legislativas al Diputado Federal Luis Armando Melgar Bravo, quien también se considera como otro de los posibles aspirantes al gobierno estatal por el Partido Verde Ecologista de México.

Al evento acto también asistió la Senadora Sasil de León Villard, otra de las políticas que se mencionan como aspirantes al mismo cargo por Morena.

Cabe destacar, que Ramírez Aguilar apenas este martes por la noche fue nominado por unanimidad y a mano alzada, como líder de la bancada de morenista y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

