El Bronco analiza demandar a gobierno de Samuel García presunta persecución

El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón "El Bronco", analiza la posibilidad de actuar legalmente contra la administración de Samuel García por la presunta persecución emprendida en su contra.

El Bronco confirmó a El Sol de México sus intenciones, luego de ser absuelto por el caso de las llamadas Broncofirmas.

El exgobernador alega que ha recibido un fuerte daño moral y patrimonial por la persecución ilegal que ha sufrido, de ahí que podría contrademandar.

"Estoy explorando con mis abogados porque el daño patrimonial que obtuve muy fuerte, porque el daño moral también ha sido muy fuerte, porque las declaraciones que se hicieron en ese momento sin tener argumentos y por decir ya está en la cárcel, lo metí al bote", añade.

Hoy el exgobernador busca comunicarse más con la juventud y utilizar las redes sociales de las que, explica, se hace más experto y tiene un buen manejo de ellas.

De esta manera, Rodríguez Calderón hará gira a nivel nacional para crear conciencia en el tema de comunicación, y en el uso de las redes sociales en el que se ha hecho experto.

Así, aprovechar el tiempo y estar en paz de aquí a diciembre en estas fiestas navideñas y de fin de año. Asimismo, esta concentrado en la pizca de nuez, la que siembra en sus tierras al sur de Nuevo León.

Gobernador no debe interferir en elección del fiscal

Sobre el asunto del Fiscal, cuyo nombramiento mantiene un enfrentamiento entre Samuel García y el Congreso Local, vía los diputados de mayoría del PAN y PRI, el ex gobernador sostiene que es un tema que no le compete al gobierno, y agrega que éste no debe influir.

"El tema del ejercicio de la ley no le corresponde al Gobierno, eso es lo que no ha entendido el actual gobierno, yo siendo gobernador, se hizo la ley para tener un fiscal independiente, en ningún momento yo influía en ninguna investigación, no le hablé nunca al fiscal para decirle oye este asunto, este caso, nunca hablé con el presidente del Tribunal Superior de Justicia para influir en tal o cual situación".

A Rodríguez Calderón le fue retirado el arraigo domiciliario por un Juez y ahora deberá acudir a firmar a un juzgado cada semana, en tanto se resuelve la acusación que tiene sobre la requisa se la Ecovía, un sistema de transporte colectivo, y cuyos empresarios privados se defendien en los tribunales.

“He logrado demostrar que no cometí ningún delito y lo demostraré también en el caso de abuso de autoridad”, afirma.