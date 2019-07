El Bronco y su suegra protagonizan escándalo de corrupción en Nuevo León

Monterrey, N. L- La Fiscalía Anticorrupción investiga un posible peculado en torno a un alza salarial a María Teresa Martínez, suegra de El Bronco y cuyo incremento le permitió jubilarse con casi 30 mil pesos mensuales.

Organizaciones sociales denunciaron ante la Fiscalía, que la suegra del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, recibió hace apenas unas semanas un alza salarial del 144 por ciento en menos de dos años como coordinadora en la secretaría de Seguridad Pública estatal.

Presumen que nunca acudió a laborar y ello es parte de la investigación y de una serie de entrevistas de la Fiscalía con empleados de la dependencia.

En su visita diaria para observar cómo van los avances de la investigación en la Fiscalía, Gilberto Marcos, dirigente de Vertebra, y Juan Manuel Ramos, de Redes Quinto Poder, dijeron que determinar si acudía a laborar es una de las 20 acciones que se siguen.

"Hay muchos funcionarios de la Secretaría que no la han visto y no saben quién es. Nos hace pensar que está en el papel, que tiene el puesto, pero que no ejerce la función", considera Gilberto Marcos.

Los dirigentes acudirán semanalmente a la Fiscalía Anticorrupción para ver los avances en la carpeta de investigación.

¿Suegra querida?

En 2017 la suegra de El Bronco ganaba 28 mil 789 pesos mensuales y solicitó licencia para contender por la alcaldía de Santa Catarina, pero no ganó y regresó al presunto trabajo. Alrededor de hace un mes obtuvo el alza salarial para alcanzar 70 mil 236 pesos.

El alza habría disparado en 95 por ciento su pensión, ya que de percibir 15 mil 350 pesos mensuales ahora recibirá unos 29 mil 795 pesos netos.

La organización Redes Quinto Poder, solicitó vía Transparencia información y la secretaría de Administración le informó el pasado viernes que Teresa Martínez ya no es empleada y pasó a ser pensionada.

Redes sociales exige al Gobierno justificar cómo la suegra del gobernador fue objeto de un incremento desmedido en menos de dos años, así como informar quién lo autorizó y de dónde salieron esos recursos.

La respuesta oficial ha sido que no se puede dar esa información porque ya está pensionada.

En tanto, la Fiscalía Anticorrupción sigue con la investigación a María Teresa Martínez Galván por el posible delito de peculado.