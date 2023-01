El Cuauh me quiere fuera de Morelos: Hugo Eric Flores, arrepentido de haber apoyado a Blanco

Hugo Eric Flores dice estar arrepentido de haber prestado las siglas de su partido, Encuentro Social, al hoy gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, un personaje que “de manera permanente y continua agrede y violenta”, e incluso lo acusó de haberlo amenazado de muerte si no dejaba el estado.

En entrevista con El Sol de Cuernavaca, el exdelegado de Programas del Bienestar del gobierno federal en Morelos habla sobre sus motivos para hacer pública la ruptura con el exfutbolista ocurrida desde hace más de un año, y señala que al menos uno de los colaboradores de Blanco tiene nexos con grupos del crimen organizado.

Escuchamos atentamente tu rueda de prensa en la que rompes con el gobernador y nos aterran los argumentos. ¿Realmente las cosas si están así en Morelos?

Al ver las intenciones de este personaje de postularse a otro cargo público, es el momento de tener conciencia social de salir a atajar todas las amenazas que han venido aconteciendo desde hace tiempo.

Este rompimiento se ha dado desde septiembre de 2021 y, bueno, hoy sobre todo por las acciones últimas se decidió hacerlas públicas. Un poco también buscando proteger la integridad mía y de mi familia.

¿Cómo fueron las amenazas?

Cuauhtémoc desde hace tiempo me decía cosas como que me saliera del estado, por eso rompimos. Tengo mucho tiempo de no verlo, pero recientemente a raíz de que se da a conocer que voy a salir públicamente (a medios), una persona me pasa su recado de manera directa (…) Seguramente él está preocupado de que yo empezara a comentar de su personalidad, de cómo toma las decisiones de gobierno. Está claro que me quiere fuera del estado, eso no va a acontecer. No aspiramos aquí en el estado, pero vamos a estar haciendo política y a tratar de levantar el movimiento social que generó condiciones de gobernabilidad, de reconciliación y de paz social en este estado.

¿Entonces estas amenazas se dieron este fin de semana?

Son muy recientes estas últimas amenazas, insisto ya venían de atrás, pero sí ya estas últimas con señalamientos muy directos.

¿Has pensando en cambiarte de casa, pues no viven muy lejos uno del otro?

No, y una manera de brindarles protección a los míos es denunciar públicamente estos hechos que han acontecido.

Foto: Froylán Trujillo el Sol de Cuernavaca

Además de esta denuncia pública, ¿se hará ante autoridades o con la Fiscalía?

Esto es una denuncia pública que busca mi protección y la de los míos, a los que colaboran conmigo, pensaré en estos días si hago una denuncia judicial, finalmente nosotros nos hemos mantenido en la raya y, bueno, va a quedar muy claro nuestro trabajo político: va a ser de construcción en beneficio de buscar la reconstrucción del tejido social del estado de Morelos.

¿Acusas (a Cuauhtémoc Blanco) de ser el mayor generador de violencia política y criminal en el estado?

Nunca ha querido llegar a acuerdos con los actores políticos (...). De manera continua y permanente acusa a los diferentes actores políticos, los señala, inclusive hoy está haciendo lo mismo conmigo, no quiere generar acuerdos políticos, tampoco ha generado una acción de gobierno muy importante en materia de seguridad pública, en materia de prevención del delito, faltan muchas cosas que son muy complicadas y se necesitaba la colaboración de todos los sectores sociales, empresariales, para generar un clima de paz social en el estado, pero eso no es posible por su personalidad y carácter del gobernador, que de manera permanente y continua agrede y violenta.

Me viene a la mente la foto que publicó El Sol de México del gobernador con mandos criminales. Perteneciste a su primer círculo, ¿alguna vez te enteraste de algo así?

Hace rato me preguntaban si me constaba que hubieran ido líderes criminales a la Residencia, dije que no, no voy a decir cosas que no son. Algunos de sus colaboradores tenían alguna relación con alguno de ellos, inclusive, lo sacamos de la mesa de seguridad. Dijimos en su tiempo algunas sospechas que teníamos y la inacción a muchas cosas que pasaron y pudieran generar dudas y sospechas, pero a mí no me consta. Se oían muchas cosas, pero no voy a decir mentiras de (…) lo que sí sé es algún contacto que tenían algunos de sus colaboradores con gente del crimen organizado.

¿Me puedes decir quiénes son?

Solo fue uno (de sus colaboradores), y por ahí hay unas carpetas de investigación que me prohibía no decir nombres para no entorpecer la investigación.

¿Tú has ido a declarar?

No, conozco esas denuncias, pero a mí no me ha citado ninguna autoridad judicial. Si así fuera yo con mucho gusto acudiría.

El PES es aliado tradicional de Morena, ¿seguirá siendo así después de esto?

Tenemos un liderazgo de carácter nacional, tenemos acuerdos con distintos actores políticos de todo el país, estamos trabajando en la reconstrucción del PES, hemos avanzado muchísimo, vamos a llegar a la elección con más de 20 partidos, no hay ninguna organización política que lo tenga, no podemos ser partido nacional, si no ya lo hubiéramos generado, no hay tiempo de ver el tema de las coaliciones, no hay de otra que seguir nuestro trabajo, hemos tenido mucha comunicación con diferentes actores políticos de Morena, con gobernadores y además lo voy a seguir haciendo.

¿Estás más cerca de Morena o del PAN?

Ahorita me siento más cerca del PES. Estamos en un trabajo de reconstrucción de nuestra organización y eso es en lo que estamos enfocados, no vamos en esa parte a perder la brújula, porque van a llegar esos momentos políticos de decisión y ahí la organización a nivel nacional tendrá que decidir la política de alianzas, hace cinco años siempre fue hacer alianzas con personas y no con partidos, fue por eso que decidimos postular al mejor presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la alianza evidentemente giraba en torno a su figura, ni siquiera a los partidos, nosotros así lo reconocimos siempre y (lo) seguimos reconociendo hasta estos momentos.

¿Te arrepientes de haber postulado a Cuauhtémoc Blanco?

En vista de los resultados desde luego que sí, eran muchas las intenciones de querer generar una nueva clase política en el estado de Morelos, de hacer bien las cosas, de hacerlas de manera diferente, de lo que nunca me arrepiento es de llevar a nuevos actores políticos al liderazgo político, esa siempre será nuestra aspiración.

Seguido hay quejas de cómo nos han gobernado los políticos de siempre, y eso lo vamos a seguir haciendo a pesar del tropiezo que tuvimos en el estado de Morelos.

Foto: Froylán Trujillo el Sol de Cuernavaca

Estas tres denuncias de la Fiscalía Anticorrupción contra Cuauhtémoc que están en el Congreso esperando ser votadas como juicios de procedencia, como actos de corrupción, la credencial de elector falsa, ¿qué tanto de esto sabes?

Ya hay investigaciones al respecto, y que yo sepa hay más carpetas de denuncia de la Fiscalía General del estado, no solo en la Anticorrupción, considero que valdría la pena que se avanzara en esas investigaciones y que se diera a conocer a la opinión pública, generalmente eso se hace después de que salen de sus administraciones (...)

¿Sabías de los antecedentes de Cuauhtémoc antes de postularlo?

No, siempre tuve la aspiración de que fuera un líder nato, una persona sensata, que demostraba amistad, preocupación por el pueblo, las causas (...) siempre tuve la aspiración de que Cuauhtémoc fuera el líder que pudiera sacar adelante al estado, que dirigiera un equipo que lo empujara, de hombres y mujeres mejores, como lo habíamos acordado, pero rápidamente incumplió ese acuerdo original.