El espíritu y la esperanza del cambio están más fuertes que nunca en el Edomex: Delfina Gómez

En Tenayuca, uno de los 19 pueblos originarios de Tlalnepantla, Delfina Gómez Álvarez, precandidata única de Morena al gobierno del Estado de México, aseveró que “el espíritu y la esperanza del cambio ya han sido sembrados en el estado, y se fortalecen porque mujeres y hombres de lucha como los morenistas tlalnepantlenses son parte del movimiento de transformación que ya nada lo detiene”.

En el evento celebrado al pie de la Pirámide de Tenayuca la precandidata expresó su deseo de seguir correspondiendo a la confianza de la militancia con el trabajo que llevará a alcanzar la justicia social y una mejor calidad de vida en el Estado de México.

Durante este domingo, más de 10 mil militantes y simpatizantes de la Cuarta Transformación aseguraron que “Es un honor estar con la mejor”, repitieron en innumerables ocasiones en las colonias Jiménez Cantú, en la Unidad Habitacional IMSS, en San Pablo Xalapa y en San Bartolo Tenayuca.

En su momento, Horacio Duarte Olivares, coordinador general de la precampaña, agregó que en dos semanas de precampaña ha alcanzado las conciencias de más de 100 mil militantes y simpatizantes de Morena, del Partido Verde y del Partido del Trabajo:

“Es una mujer sencilla y sensible, tanto en su vida privada como en su vida pública. Por eso no tenemos duda que la maestra Delfina Gómez no va a tener contrincante, porque su contrincante representa a lo más corrupto en la historia de México”.

Asimismo, Horacio Duarte destacó que esas cualidades le han dado el respaldo de la militancia en los sondeos, que lidera con amplia ventaja porque son millones de morenistas mexiquenses listos para derrotar a la corrupción.

Por su parte, el dirigente estatal del Partido Verde, José Couttolenc, dijo que Delfina Gómez “es un ejemplo de que con dedicación y altura de miras sí se puede alcanzar justicia social en el estado. Así que cuenta con los ecologistas del Estado de México”.

Publicado originalmente en El Sol de Toluca