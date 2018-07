"El Mijis", el polémico diputado de San Luis Potosí sufre atentado

El diputado local electo por San Luis Potosí, de la coalición "Juntos Haremos Historia", Pedro Carrizales Becerra, alias “El Mijis” denunció un intento de agresión en su contra cuando circulaba por el bulevar del Río Santiago.

En su perfil de Facebook explicó que un automóvil Corsa se le emparejó a su camioneta y se le fue encima para intentar que chocará, "¡Hijo de tu pinche madre, te va a cargar la chingada, pinche pandillerito!", así le empezaron a gritar los ocupantes del vehículo. “El Mijis” explicó que pensó en detenerse pero prefirió acelerar y darse a la fuga.



Tomó uno de los accesos de salida del bulevar hacia el puente de Eje Vial para estacionarse en el edificio de Seguridad Pública Estatal. Sin embargo los atacantes ya no lo siguieron.

“Gracias a Dios sólo fue el susto, estamos bien". Presentó una denuncia de hechos para sentar precedente del intento de agresión.

“Al principio pensé que eran personas que están en contra de que sea diputado, me he topado con muchas que hasta me mientan la madre, pero en esta ocasión lo vi cerca; veo qué hay una clase política que tiene miedo que el pueblo gobierne, pero no voy a desistir, sin miedo”.