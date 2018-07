El Mijis, el cholo diputado de Morena, niega pasado violento

SAN LUIS POTOSÍ, SLP.- “Pertenecer a una banda no es sinónimo de violencia, ni vestirse como cholo quiere decir que seamos delincuentes, en mi caso soy de barrio, de la banda, pero nunca he disparado una pistola y nunca he pisado la cárcel”, aclara Pedro Carrizales Becerra, alias el Mijisquien consiguió un curul en el Congreso de San Luis Potosí al ser postulado por Morena, y que desde el pasado miércoles se convirtió en trending topic en redes sociales por sus tatuajes, su manera de hablar y su forma de vestir.

En charla exclusiva con El Sol de San Luis, Pedro Carrizales habla de su pasado y su presente, pero aclara que lo que más importa es el futuro.

“Mi vida ha sido una constante de discriminación, de marginación y ataques, me han dicho naco, teco, cholo, kevin, en fin, los que se supone que son los educados, son de quienes he recibido los peores tratos”, señala elMijis, de 39 años de edad, originario de la colonia Las Piedras y actualmente residente de Ciudad 2000, ambos barrios populares de la capital de San Luis Potosí.

Pedro Carrizales no siempre fue elMijis, antes era conocido como elBebé y su infancia y juventud la vivió en barrios populares de San Luis Potosí y Nuevo León; le gusta vestir de paliacate, camisa grande a cuadros y pantalones de mezclilla. Su cuerpo es lienzo de un sinnúmero de tatuajes tipo pandilla.

En 2002 se unió a la agrupación Movimiento Popular Juvenil y en 2009 constituyó la organización Un Grito de Existencia a favor de los “chavos banda”.