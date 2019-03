El PRI no está muerto en Puebla y aún puede ganar: Alberto Jiménez

PUEBLA.- Una vez que fue designado como candidato a gobernador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ante la desbandada de perfiles que se han refugiado en Morena, Alberto Jiménez Merino pidió a los priistas no irse con “el canto de las sirenas” y anteponer el interés de Puebla por el personal al manifestar que el proyecto político que encabeza necesita de todas las expresiones del partido.

Reconoció que hay “avalanchas” políticas que dan por triunfador a un partido y a un personaje, en alusión de Luis Miguel Barbosa, no obstante, afirmó que el PRI no está “muerto” y tiene amplias posibilidades de tener éxito en el próximo proceso electoral.

“El PRI no está muerto de ninguna manera, está más vivo que nunca y hoy tenemos una gran posibilidad de que si nos unimos podamos tener éxito en el próximo proceso”, soltó.

En entrevista con El Sol de Puebla, el exdelegado de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) dijo ser respetuoso de los priistas que han decidido bajarse del barco y sumarse a otra propuesta política, como Javier López Zavala y Ardelio Cargas Fosado, sin embargo, refirió que algunos de ellos ya no estaban en el partido desde hace tiempo.

“Es una decisión que yo siempre he respetado, cada quien decide donde estar. Para mí la lealtad partidaria, el compromiso y la convicción ha sido una norma de mi vida y respeto las motivaciones por las que ya no están, algunos de por sí ya no estaban pero al final tenemos que ir a buscarlos a todos, a todos los necesitamos, para fortalecer la unidad”, dijo Alberto Jiménez Merino .

NO ME MANDARON A PERDER

Descartó que su partido lo haya mandado a perder a las elecciones luego de manifestar que la lideresa nacional del tricolor, Claudia Ruiz Massieu, le expresó su respaldo para ganar los comicios.

“No, no es el caso, el Comité Ejecutivo Nacional expresó y así lo creemos y así lo vimos la intención de hacer la mejor defensa, de presentarnos a obtener los mejores resultados, cosa que haremos”, expuso.

Si bien dijo que las encuestas en las que Morena encabeza las preferencias electorales son una fotografía del momento, el exdelegado de la Conagua dijo que éstas “no votan”, además defendió que el proceso electoral apenas está empezando

A decir del exfuncionario federal, aun es posible revertir la ventaja que tiene el Movimiento Regeneración Nacional luego de manifestar que le ayudará políticamente las propuestas que hará al electorado y sus 27 años de trabajo en todo el territorio poblano, presumiendo que es una persona que identifica la ciudadanía.

Otro factor que consideró a su favor es la guerra interna que mantienen Barbosa Huerta, Nancy de la Sierra y Alejandro Armenta Mier en su búsqueda por la candidatura de Morena a la gubernatura de Puebla, ya que señaló que la gente está cansada de las descalificaciones, no obstante, refirió que él nunca basará una victoria en función de la derrota de otros.

MENOS NEGATIVOS

Jiménez Merino no desmintió que su partido lo haya elegido a él por ser el personaje priista con menos negativos al decir que esas versiones lo comprometen a hacer un buen papel y al afirmar que es un político que nunca ha robado y que piensa en el beneficio social y no particular.

El priista solo reconoció una de las tres ocasiones que buscó la candidatura al señalar que la peleó ante la exalcaldesa de Puebla, Blanca Alcalá Ruiz.