Ricardo Gallardo recibe constancia de mayoría como gobernador electo de SLP

José Ricardo Gallardo Cardona recibió del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) su constancia de mayoría que lo acredita como gobernador electo de San Luis Potosí para el periodo 2021-2027, con un total de 458 mil 82 votos y una amplia diferencia de 58 mil 120 votos sobre su más cercano competidor.

Rodeado de alcaldesas y alcaldes electos, consejeros electorales, cientos de seguidores que se arremolinaron en el acceso al edificio del CEEPAC y de su familia, el gobernador electo agradeció a la autoridad electoral, a los funcionarios de casillas, a sus rivales en la presente contienda y a los 1.2 millones de mujeres y hombres que acudieron a votar porque todas y todos impulsaron una elección histórica que superó a la media nacional.

“Agradezco a quienes confían en mí y me dieron su voto, también agradezco a quienes no votaron por mí porque en estos 6 años de trabajo iremos transformando no solo a San Luis sino también la creencia de que sólo ciertos partidos deben gobernarnos, haremos un trabajo digno de esta elección y de las y los potosinos de los 58 Municipios de San Luis”, aseguró.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Antes de otorgarle su constancia de mayoría al “Pollo” Gallardo, la presidenta del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC), Laura Elena Fonseca Leal recalcó que la ciudadanía puede sentirse tranquila de que este proceso fue arbitrado con certeza, legalidad, objetividad e imparcialidad, por lo que no hay ninguna duda sobre el triunfo de Ricardo Gallardo Cardona en esta jornada electoral.

El acto protocolario fue vitoreado por una multitud que exclamaba “¡Pollo Gobernador!”, mientras las cámaras de medios informativos locales, nacionales y extranjeros capturaban el momento en que Ricardo Gallardo sostenía su constancia de mayoría. “Agradezco a las y los trabajadores de los medios informativos por su entrega y dedicación, hicieron un despliegue informativo admirable”, reconoció.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Finalmente, el gobernador electo Ricardo Gallardo Cardona convocó a la unidad y a vivir bajo una misma bandera, pues se avecinan grandes retos que sólo manteniendo la unidad podremos resolverlos. “Es momento de acabar con las campañas negras, es hora de trabajar por todas y todos los potosinos, mi reconocimiento a todas y todos los que votaron, mi gratitud al equipo de “Juntos Haremos Historia”, quienes hicieron posible este triunfo”, exclamó ante el aplauso de los ciudadanos allí presentes.

Ricardo Gallardo Cardona compitió en la elección a la gubernatura del Estado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, conformada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo. Su periodo constitucional como gobernador de San Luis Potosí será del 26 de septiembre del 2021 al 26 de septiembre de 2027.

Juanita Olivo | El Sol de San Luis

Reconoce JMCL entrega de constancias

Dentro del marco legal, las autoridades electorales han concluido los cómputos estatales, distritales y municipales, correspondientes a la jornada electoral del pasado 6 de junio.

Atreves de un comunicado, Juan Manuel Carreras señaló lo siguiente... "Reconozco la entrega de la constancia de mayoría para la Gubernatura, por parte del Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (CEEPAC) a Ricardo Gallardo Cardona de la Coalición de los Partidos Verde Ecologista de México (PVEM) y del Trabajo (PT)".

Infografía: Cecilia Lara

"De igual manera reconozco la entrega de la constancia de mayoría para el municipio de la Capital del Estado por parte del Comité Municipal Electoral a Enrique Galindo Ceballos, de la Coalición formada por los Partidos Acción Nacional (PAN) Revolucionario Institucional (PRI) de la Revolución Democrática (PRD) y Conciencia Popular (CP)".

"Asimismo, expreso mi reconocimiento a quienes obtuvieron su constancia por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) para las Diputaciones Federales y a las y los ciudadanos que recibieron del CEEPAC su constancia de mayoría en las Diputaciones Locales y de los demás 57 Ayuntamientos de las cuatro regiones de nuestro Estado".

"Reitero mi gratitud a las y los ciudadanos que participaron en la emisión de su voto, así como a todas las autoridades que hicieron posible esta jornada cívica".

Con información de Mayra Tristán