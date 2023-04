Delfina Gómez propone "policias del barrio" y reforestación en San Bartolo Morelos y Timilpan

La candidata a la gubernatura de la candidatura común "Juntos Hacemos Historia en el Estado de México", Delfina Gómez Álvarez, ofreció trabajar en materia de seguridad, mejorar las condiciones de la policía, basificar a maestras y maestros y hacer funcionales los hospitales y centros de salud que existen; así como acciones de reforestación, apoyar a los campesinos con capacitación y la regularización de sus tierras.

En Timilpan y en San Bartolo Morelos señaló que la gente sólo pide ser escuchada, pero quienes por años la han ignorado ahora ofrecen hacer cosas por la población.

Te recomendamos: Programas sociales no serán condicionados por cuestiones políticas: Delfina Gómez

"Casi cien años que hubo esa desatención, que hubo esa falta de visibilidad, que no hubo esa respuesta a muchas cosas que son necesarias y que ahora resulta que sí las quieren hacer y yo me pregunto: ¿será cierto? O solamente es una manera de decir me voy a portar bien, cuando me he portado mal toda mi vida".

Propuso la creación de "la policía de barrio"

En San Bartolo Morelos refirió que han juntado casi mil 700 propuestas y peticiones, y de ellas, hicieron su plan de trabajo, donde destacó la seguridad y crear "la policía de barrio", consejos de participación ciudadana y combatir la violencia de género contra mujeres y niñas.

En Timilpan aseguró que habrá coordinación entre los tres niveles de gobierno para trabajar en la seguridad, tener un mayor número de policías y darles mayor herramientas y capacitación para que puedan trabajar y se les pueda exigir y evaluar.

Así mismo, ofreció seguir trabajando en las mesas de seguridad que se hacen todos los días a las 8:00 de la mañana entre los diferentes niveles de gobierno para dar seguimiento a todos los casos, ampliar el personal de ministerios públicos y de reclusorios y resolver los asuntos que a veces tardan años.

En #Ocoyoacac presentamos las propuestas que hemos construido junto al pueblo mexiquense para ayudar a terminar con años de abandono del campo. Debemos seguir el ejemplo de los pueblos originarios y de nuestros campesinos y avanzar en su rescate. ¡Cuentan con nosotros!… pic.twitter.com/YSTNNqOIMZ — Delfina Gómez A. (@delfinagomeza) April 5, 2023

De igual forma colocar más cámaras de seguridad en toda la entidad.

Asimismo, advirtió que a veces hay personas que por no tener traductores y ser de pueblos originarios los meten en la cárcel y están ahí de manera injusta.

Reforestación y protección del agua

En ambos municipios alertó que ya existen serios problemas de agua en varias zonas, por lo cual, dijo, se debe generar más producción de agua, reforestar montes, la limpieza de barrancas y cuerpos de agua, la protección del agua y destacó que en ese tema tiene grandes aliados en el Partido Verde.

Ofreció enviar una iniciativa para que la naturaleza esté sujeta a derechos y advirtió la necesidad de recuperar la visión de los grupos originarios y de plantar árboles.

También señaló que deben trabajar en temas de salud, pero primero dar funcionalidad a las que ya tienen "porque lo primero que tenemos que hacer es tener bien lo que tenemos".

Advirtió que a veces no hay medicamentos, no sirven los aparatos de los centros de salud y lo mejor es atender lo que ya existe porque de lo contrario es "pura simulación".

En materia educativa dijo que su corazón está con las y los maestros, a quienes les interesa tener su base. Refirió que en la SEP logró 650 mil basificaciones y en el estado de México esperan que se logren basificaciones y después la jubilación, ya que a veces se jubilan y suman hasta tres años sin pagarles la pensión.





"No vamos a quitar programa sociales"

Delfina Gómez reiteró que aún cuando dicen que si ella llega al gobierno le van a quitar los apoyos a la gente afirmó que no será así, pues eso es una intimidación para meter miedo. "No lo vamos a quitar", apuntó, pero, añadió, sí mejorar y darlo a quien lo necesita, y las beneficiarias serán las mujeres más vulnerables, quienes se inscribirán a través de Internet.

"Hagan llegar este mensaje a todas las mujeres del Estado de México que no podemos vender nuestra dignidad".

Ofreció capacitar a las mujeres, prevenir la violencia y afirmó que la mitad de su gobierno será de mujeres, pero también buscarán apoyar a las y los jóvenes y erradicar la violencia y el bullying, así como impulsar la conciencia cívica y una educación de valores.





La universidad al campo

En el rubro de campo dijo que no solo van por fertilizantes, sino también por capacitación con apoyo de las universidades, pues hay varias que se pueden aprovechar para que apoyen a las personas que se dedican al campo y ayudarlos a regularizar sus tierras.

Algo que han pedido mucho, dijo, es la seguridad de sus tierras para que nadie se las quiera quitar y que sea el gobierno el que llegue a las comunidades.





Cero corrupción

Delfina Gómez señaló que también propondrá eliminar el fuero y sancionar a las y los servidores públicos que porten mal o que incurran en corrupción y bajar el salario de altos funcionarios.

"No es populismo populachero", afirmó y añadió que subirán el sueldo de quienes tienen bajos salarios.

Acompañada del líder nacional de Morena, Mario Delgado; la dirigente estatal de ese partido, Martha Guerrero Sánchez; el líder del PVEM en la entidad, José Couttolenc Buentello y el petista Óscar González Yáñez Delfina Gómez dijo que solo podrán lograr lo que ofrecen si ganan.

"Es nuestra gran oportunidad y es nuestra gran responsabilidad aprovechar esta situación histórica, después no nos vayamos a arrepentir porque no está de por medio solo que gane una persona, la intención es que ganemos todos.

Refirió que se han sumado a su campaña del PRD y de Movimiento Ciudadano porque ven que van a ganar y pidió aprovechar este momento histórico para sacar 100 años de corrupción, de desatención y lograr un gobierno del pueblo para el pueblo.

Pidió no confiarse, salir a caminar, pues advirtió que no será fácil que quieran soltar el poder, ni los privilegios y todo lo que conlleva tener un cargo.

"Tenemos que ir a trabajar, que ir a invitar a nuestros conocidos, compañeros, amigos, vecinos, tocar puertas, pero no sólo puertas, también corazones y conciencias".

También pidió estar "muy avispados" en las casillas y vigilarlas para estar atentos de cómo será el proceso electoral del 4 de junio y de esa manera, señaló, ni el polvo les van a ver. Pidió echarle ganas.

La maestra fue recibida en lengua otomí, con una ceremonia y la petición de apoyarlos con servicios de salud y una universidad; así como vigilar que no maltraten a los obreros, pues las personas advirtieron que están abandonados, pero aseguraron que ya no quieren un mal gobierno.

Mario Delgado afirmó que la maestra es una luz de esperanza y la gente tiene una arma poderosa con su credencial de elector. "Tienen en sus manos la oportunidad de cambiar" y afirmó que el secreto para ganar es la unidad.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Oscar González advirtió que la justicia debe llegar a las poblaciones indígenas y a la región que ha absorbido el Grupo Atlacomulco y sostuvo que Gómez Álvarez nunca ha fallado. Llamó a no confiarse y a votar en masa y dijo que el alcalde de Timilpan mandó a pintar bardas de su candidata cuando se enteró del evento de la maestra porque el "miedo no anda en burro".

Nota publicada en El Sol de Toluca