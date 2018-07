Sigue empate técnico en Yucatán entre PRI-PVEM-PANAL y el PAN-MC

MÉRIDA, Yuc.- Ayer se mantuvo un resultado muy cerrado en las elecciones para gobernador, entre los candidatos del PRI-PVEM-PANAL, Mauricio Sahuí Rivero y el del PAN-MC, Mauricio Vila Dosal, con una ligera ventaja del primero, de acuerdo a los resultados del conteo rápido, mientras que para el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán (IEPC) no hay definiciones.

Tras la jornada electoral que se vivió en el estado, con una significativa afluencia de votantes y la inconformidad por el número insuficiente de boletas que se repartieron en las 20 casillas especiales, 11 de ellas en esta ciudad capital, sin que se presentaran incidentes mayores, el conteo oficial de los sufragios era de manera lenta.

En el transcurso de este día se comenzarán a dar las definiciones, con un probable resultado oficial, conforme avance el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) y el posterior cómputo distrital.

Aún y cuando para muchos la moneda sigue en el aire, en la noche Sahuí Rivero, festejó el triunfo que dice tener en la Casa del Pueblo, en el centro de la ciudad y, a su vez, el candidato del PRD a la gubernatura, Jorge Zavala Castro, reconoció su derrota y la ventaja del abanderado del PRIPVEM-NA.

Mientras tanto el candidato de la coalición Juntos haremos historia (Morena- PT-PES), Joaquín Díaz Mena, señaló que hasta que no se tengan los resultados oficiales, no hará un pronunciamiento de un supuesto triunfo o derrota y, no reconoció una encuesta de salida que le daba un 22 por ciento.

Al cierre de edición con 5.2138% de actas computadas a las 00:34 horas, Mauricio Sahui contaba con32.3349% de votos y Mauricio Vila con 31.9259%