[Exclusiva] El ejercicio del poder no tiene color: Pacheco Pulido

Decir que apoyará a Morena y Luis Miguel Barbosa es una mentira, respondió Guillermo Pacheco Pulido, recién nombrado gobernador interino de Puebla, ante las voces que vinculan su arribo al Poder Ejecutivo con la próxima elección extraordinaria.

En la contienda que se avecina, afirmó el mandatario interino, se aplicará la ley por arriba de sus convicciones y sus cariños.

Los comicios de gobernador, que habrán de celebrarse en un plazo máximo de cinco meses, serán responsabilidad de los partidos y las autoridades electorales, no de la administración estatal, añadió.

“A nosotros nos tocará vigilar que nadie viole la norma. Yo he sugerido que en este proceso electoral que viene no intervenga nadie que trabaje en el Poder Ejecutivo.

El ejercicio del poder no tiene color y eso lo tenemos que demostrar para lograr una elección transparente”, expuso el nuevo mandatario.

Pacheco Pulido se reconoció como integrante del PRI, pero negó que esa militancia vaya a condicionar su actuación como gobernador en el contexto del proceso electoral. “No tengo partido estando en el Poder Ejecutivo”, aseguró.

También se deslindó de Morena y de Miguel Barbosa.

Admitió los vínculos de colaboración y amistad que dos de sus hijos tienen con el aspirante a gobernador. No obstante, se desmarcó de ello: “El estereotipo es una mentira repetida muchas veces y que parece que es verdad. Eso es un estereotipo (…) mis hijos están ya grandes y en plena libertad de ejercer sus funciones (…) ya acostumbrado a los estereotipos, la respuesta es que no me voy a meter en la elección”.

En otro tema, el gobernador interino anunció que sí hará cambios en el gabinete, que le fue heredado por Martha Erika Alonso, fallecida la tarde del 24 de diciembre por el desplome del helicóptero en que viajaba.

“He dicho que los cambios son normales porque hay estilos de hacer las cosas, pero tampoco se llega a quitar o correr gente por capricho. El que quiere irse, se va, y el que quiera quedarse, vamos a analizarlo”, apuntó.



Política

Igual que lo hizo en su toma de protesta ante los diputados, el gobernador subrayó la necesidad de dotar de más recursos económicos y humanos al Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado, con el fin de castigar a los delincuentes y, en consecuencia, revertir la incidencia de hechos delictivos en la entidad.

Aunado a eso, informó que el gobierno del estado hace su parte para combatir la inseguridad, a través de una comisión especial en que autoridades de todos los niveles coordinan los trabajos para enfrentar problemas como el huachicol y el robo a vehículos de transporte de carga, entre otros.

Pacheco Pulido es militante del PRI. Por ese partido ha sido presidente municipal de Puebla, diputado local y federal, así como presidente del Tribunal Superior de Justicia. Desde el pasado lunes es gobernador interino gracias al voto de 40 legisladores, de 41 posibles, emitido en el Congreso del Estado.