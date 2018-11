Empresarios exigen pago de adeudos en Veracruz

Veracruz.- Integrantes de la organización Empresas SOS se manifestaron en la comparecencia del titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), Guillermo Moreno Chazzarini, para exigir que se les pague el adeudo que gobierno del estado tiene con ellos.

De forma ordenada, sin gritos y sólo con el apoyo de cartulinas, los empresarios, proveedores del gobierno, reclamaron la falta de pagos de parte de la administración estatal.

Con los mensajes "no somos fantasma", "nos engañaste", “empresas que luchan en demanda de justicia", "somos reales", "no soy coyote" y "no nos pagaron", hicieron visible su molestia ante el titular de la Sefiplan.

Tras ello, los manifestantes salieron del auditorio Sebastián Lerdo, donde se llevó a cabo la comparecencia, aludiendo que no seguirán siendo parte del "show" que Moreno Chazzarini hará ante los legisladores.

En voz de los empresarios, Jesús Castañeda indicó que preferían retirarse en lugar de continuar escuchando las mentiras del titular de la Sefiplan.

Recordó que nunca fueron atendidos, se les negaron los pagos y se les señaló, sin sustento, que tenían empresas fantasma.

Aseguró que el festejo que tenían contemplado realizar con motivo del término de la administración de Miguel Ángel Yunes Linares sigue en pie, y se realizará el viernes en el barrio Xallitic.

ADMINISTRACIÓN INICIÓ CON DEUDA

Ya en su comparecencia, el secretario de Finanzas y Planeación aseguró que en 2016 Veracruz fue declarado en “emergencia financiera”, ya que el presupuesto fue elaborado con cifras infladas y se tenía una deuda pública de 45 mil 554 millones de pesos.

Al comparecer ante la Comisión Permanente de Hacienda del estado, indicó que las arcas de la entidad se recibieron en quiebra y con riesgo la operatividad por falta de liquidez.