[En Vivo] Candidatos a gobernador de Morelos se reúnen por primera vez en debate

CUERNAVACA.- El Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (Impepac) informó que la candidata y candidatos a la gubernatura de Morelos participarán en el primer debate oficial que se realizará a las 20:00 horas de este domingo, en la Universidad Tecnológica Emiliano Zapata (UTEZ).

Sigue desde El Sol de Cuernavaca el Minuto a Minuto del debate

En este ejercicio electoral se prevé la participación de Nadia Luz María Lara Chávez, por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM); del candidato independiente Fidel Demédicis Hidalgo, así como Jorge Meade Ocaranza, por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Además, de Mario Rojas Alba, por el Partido Humanista; Cuauhtémoc Blanco Bravo, abanderado de la coalición Juntos Haremos Historia, conformada por los partidos Encuentro Social, del Trabajo (PT) y Morena.

iHOY, DEBATE ENTRE LA Y LOS CANDIDATOS A LA GUBERNATURA DEL ESTADO DE MORELOS! Sigue la transmisión del debate a través de las radiofurosas y televisoras públicas y privadas del Estado de Morelos. pic.twitter.com/Gyz2a3au52 — impepac (@impepac) 10 de junio de 2018

De igual modo, se espera participen en el debate morelense, Víctor Manuel Caballero Solano, de la coalición Por Morelos al Frente, integrada por los partidos Acción Nacional (PAN) y Movimiento Ciudadano; Alejandro Vera Jiménez, postulado por el partido Nueva Alianza.

También, Rodrigo Gayosso Cepeda, por la coalición Juntos por Morelos, compuesta por los partidos de la Revolución Democrática (PRD) y Socialdemócrata.

De acuerdo con información del órgano electoral morelense, los temas que se discutirán son Seguridad y Desarrollo Económico, y tendrá una duración de dos horas. Contará con la participación de los moderadores Salvador Valora y Leticia Neria, así como el doctor en educación, Faustino Medardo Tapia Uribe.

El debate será transmitido en vivo a través del Canal 3 de Morelos, el Instituto Morelense de Radio y Televisión, así como en diversas plataformas y redes sociales en Internet.

Señaló que éste tiene por objeto proporcionar a la sociedad la difusión y confrontación de ideas, programas y plataformas electorales de la y los candidatos, asegurando el más amplio ejercicio de la libertad de expresión en un formato de equidad, trato igualitario y concurso de ideas entre quienes intervienen.

El Impepac indicó que con esto se busca proporcionar al electorado los elementos que les permitan emitir un voto libre, secreto y razonado.

Refirió que la dinámica será con una ronda de apertura, en la cual todos podrán hacer una presentación libre para que expongan libremente una presentación de sí mismo, de las premisas ideológicas que rigen su actuar, y plantee las principales propuestas de su plan de gobierno para los diferentes rubros y sectores de la vida en el estado.

Añadió que habrá dos rondas temáticas: la de Desarrollo Económico y Seguridad, así como habrá una tercera ronda de cierre para que cada participante.

El órgano electoral detalló que previo al debate se realizará el sorteo para determinar la ubicación de cada candidato en el escenario, su orden de intervención inicial, el orden de participación en las rondas temáticas, así como de participación en la ronda final.

Mientras que el segundo debate se hará el jueves 21 de junio, en el que se discutirán los temas Desarrollo Social y Desarrollo Sustentable en el Instituto Morelense de Radio y Televisión a las 20:00 horas. Se contará con los moderadores Salvador Valora y Michelle Onofre.

"En medio de muchas promesas aparecen más las descalificaciones"

Ciudadanos en Cuernavaca recriminaron a los candidatos y a los partidos el no hacer nada por la gente, cuando estuvieron desempeñándose en cargos públicos. En el marco del primer debate de los candidatos a la Gubernatura de Morelos, la ciudadanía expresó: . “Que digan lo que quieran, porque al final ya nos acostumbramos, en medio de muchas promesas aparecen más las descalificaciones”.

En una consulta que llevó a cabo El Sol de Cuernavaca, la mayoría de los entrevistados dijo que no estaban enterados del debate y algunos, incluso, desconocían los nombres de todos los candidatos que aspiran al Ejecutivo morelense. Pero de lo que sí estan seguros es de la manera en que hacen campaña para descalificar a los contrarios.

Valente López cuida un negocio en el centro de la capital y aseguró que en realidad los debates ayudan a la gente a tener una idea mejor de quiénes son los aspirantes, pero a la vez comentó que los encuentros sirven de poco porque no se exponen las propuestas o sólo se manifiestan compromisos que nunca se cumplen.

En ese sentido, Valente no supo que eran ocho los candidatos al Gobierno del Estado y tampoco que eran seis las boletas que iba a recibir al momento de ir a las urnas.

Por otra parte, Jesús de la Vega opinó que los ciudadanos que diariamente salen a trabajar no les interesa la actividad política, porque la mayoría de los políticos lucra y actúa a su conveniencia; “el pueblo es quien menos les importa, sea del partido que sea, ya en este país la palabra político es sinónimo de sinvergüenza”, opinó.

Aunque Jesús sabía la mayoría de los nombres de los aspirantes, no supo identificar de que partido político pertenecían y, además, lamentó que los ciudadanos muchas veces no exigen a los políticos y los representantes populares que hagan realmente su trabajo. Para él, lo cierto es que cuando ganan una posición, entonces, se aprovechan de su cargo, como si fuera un negocio personal y pareciera que ya está todo pactado entre ellos.

Por su parte, Daniel Rebollo sostuvo que en el debate entre los candidatos deberían estar todos los que aspiran al cargo, sobre todo porque los ciudadanos podrán escuchar la propuesta que ofrece cada uno de ellos y de esa manera distinguir cuál es la mejor propuesta.

“También sirve para ver cómo se conducen, porque es triste ver como se echan basura en lugar de aportar algo propositivo; entonces es una oportunidad porque de allí saldrá el gobernante del estado”, recalcó.

Confía que en el debate que sostendrán los candidatos no demuestren el deseo voraz de poder y realicen propuestas que sirvan a los ciudadanos, porque a la fecha han prevalecido más las descalificaciones. Incluso comentó que en muchos existen deseos de fantasía, porque no aterrizan sus propuestas y especialmente que demuestren su convicción de servir y no de servirse.