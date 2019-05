"Que sigan chiflando", Alfaro minimiza abucheos en Puerto Vallarta

Jalisco.- Para Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, la rechifla recibida este domingo en el evento multitudinario con el presidente, Andrés López Obrador, fue un asunto armado por quienes aún no han superado su realidad y la buena coordinación que se ha logrado con el Gobierno de la República.

Ante medios de comunicación, Alfaro Ramírez aseguró no darle importancia a un tema menor, ante los importantes anuncios que hizo López Obrador para los jaliscienses, en particular para los vallartenses, y el resto se queda solo en el anecdotario.

Política Gobernador de Jalisco se lleva abucheos en mitin de AMLO

“Con los anuncios dados por el presidente me voy feliz de Vallarta y a los que les duele su realidad que sigan chiflando. Hay quienes no superan su realidad, ellos que sigan, nosotros estamos en lo nuestro y no dar importancia a personajes, no perder el sentido de lo importante.” expresó.

Reiteró que hay quienes todavía no aceptan que el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal entraron a una nueva etapa, donde las confrontaciones han sido superadas por el diálogo y coordinación manifiesta.

El Gobernador dijo estar tranquilo porque en muchas ocasiones ha visitado Puerto Vallarta en eventos multitudinarios y siempre ha recibido el cariño de la gente, incluso le echan porras, por lo que la famosa rechifla es un asunto menor.

“He venido a Vallarta mil veces, hemos llenado plazas, unidades deportivas y muchas veces nos han demostrado en Vallarta que nos respetan, nos quieren, llevamos muchas elecciones ganadas aquí...”

Puntualizó que las rechiflas le tienen sin cuidado y estar curado de espantos, pues dijo entender si una persona es beneficiaria de un programa social y le dicen que tiene que ir a chiflar, lo hará.