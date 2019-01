Eukid Castañón se retira de la política tras muerte de Moreno Valle

Puebla.- El principal operador del ex gobernador Rafael Moreno Valle y ex diputado federal, Eukid Castañón Herrera anunció su retiro definitivo de la vida política tras la muerte del ex senador del PAN y de la gobernadora Martha Erika Alonso en un trágico accidente el pasado 24 de diciembre.



“A mis adversarios y detractores de los que siempre tuve un aprendizaje, les deseo lo mejor”, dice su comunicado de despedida.

El ex diputado del PAN por la vía plurinominal explica que “Rafael construyó un liderazgo a lo largo de 25 años, que difícilmente podrá ser ocupado por alguien más. Fue un hombre que se ganó el respeto y afecto de muchas personas que erigieron, bajo su nombre, una corriente en los 32 estados del país, sin duda su historia apenas se estaba escribiendo”.

Agrega que durante el tiempo que conoció a Rafael y Martha Erika forjaron una amistad que los llevó a librar batallas que dejaron grandes satisfacciones y derrotas.

Eukid Castañón también señalado por la prensa de operar una red de espionaje en la entidad, menciona que cada paso en su trayectoria pública fue parte de la agenda común con Moreno Valle, en la que le tocó desempeñar acciones complejas, en ocasiones con escenarios difíciles, de los que salió avante.

Asegura que se concentrará de tiempo completo en su familia y proyectos personales; no sin agradecer a sus compañeros de batalla y colaboradores que estuvieron con él en esta travesía.

