Ex Big Brother "Pato" Zambrano, nuevo coordinador del PVEM en NL

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Nuevo León nombró a Patricio Zambrano, ex Big Brother, como su coordinador estatal. El nuevo líder político expresó sus aspiraciones de ser candidato a la gubernatura en la entidad.

"Yo tengo muchas expectativas, no me dejan todavía decirlas... y para la gubernatura pues ¿por qué no?", dijo Zambrano quien hace meses se separó del Partido del Trabajo (PT) en donde fue tres ocasiones candidato a la alcaldía de Monterrey.

Como candidato logró votaciones históricas para el PT y que el partido tuviera tres regidores.

"Estoy muy agradecido por este nombramiento que me coloca en una posición donde voy a rendir cuentas claras, no nada más al partido sino a la sociedad, sobre los candidatos y candidatas", dijo al dejar entrever su aspiración por la gubernatura de Nuevo León.

Ver esta publicación en Instagram Nuestro dirigente estatal del Partido Verde en Nuevo León, Edgar Salvatierra presentó a Patricio Zambrano como parte de los cuadros que están colaborando con el instituto político con miras al próximo periodo electoral. “Tenemos ya varios meses trabajando juntos, en un esquema en el que hemos encontrado muchas coincidencias, pero particularmente, tenemos el mismo interés principal: la ciudadanía y la sustentabilidad. Estamos muy contentos de recibir a Pato en nuestra plataforma” señaló nuestro Dirigente. ¡Bienvenido Pato Zambrano! Enhorabuena. #PartidoVerdeNL ✅ Una publicación compartida por Partido Verde Nuevo León (@partidoverdenl) el 3 de Sep de 2020 a las 10:57 PDT

Para el ex Big Brother, el cargo le dará la posibilidad de conocer y elegir a los perfiles que los representarán en el proceso electoral.

A su vez, el dirigente estatal del PVEM, Edgar Salvatierra, consideró que el partido tiene buenos perfiles y por eso buscarán ir sin alianza en el próximo proceso electoral.

"En el Partido Verde estamos listos para irnos solos en el Estado, ya tenemos la mayoría de perfiles trabajando en todos los municipios, sería la decisión más de adecuada de cada uno de los candidatos que abanderará la bandera del Partido Verde", dijo.

Sin embargo, aseguró que están abiertos y no se cierran a la posibilidad a que se les sumen o ellos sumarse a un proyecto ganador donde se simpatice con la agenda del Partido Verde.

















