Ex obispo Onésimo Cepeda va como candidato a diputado con el partido Fuerza Por México

El nuevo partido Fuerza por México presentó la tarde de este lunes al polémico ex obispo de Ecatepec, Onésimo Cepeda, como su candidato en este proceso electoral para ser diputado local, por la vía plurinominal en el Distrito 21, para el Congreso mexiquense.

Durante la presentación del clérigo en retiro en una conferencia de prensa desde conocido hotel en la Ciudad de México, Cepeda manifestó que una de sus motivaciones para contender como candidato a una diputación local es que dijo: “Ya estoy harto de tanto pendejo que gobierna y que atiende los curules. Creo que México merece algo mejor”.

Durante la conferencia, en su particular estilo, Onésimo Cepeda de 84 años de edad, declaró que todos los políticos son rateros y no deben robar tanto. Ante lo cual fue cuestionado si él iba a robar, a lo que reviró entre risas a la prensa que él no lo haría, solo iba a “recibir”.

Asimismo, dijo que su equipo de abogados está analizando que no haya impedimento para que proceda su registro como candidato y aseguró que, incluso, le pidió permiso al mismo Papa Francisco para poder contender como candidato, pues de recordar que el derecho canónico impide a los miembros de la iglesia ser candidatos en cargos políticos.

Además de este obstáculo, la intención del ex obispo de Ecatepec de ingresar a la política llama la atención, toda vez que el artículo 130 de la Constitución de México, establece la separación del Estado y la Iglesia; mientras que en su artículo 3º, ordena que “el Estado mexicano es laico” e impide que líderes de culto participen en actividades políticas.

Pero, el líder nacional de Fuerza Por México, Gerardo Islas Maldonado, mencionó que no existe impedimento legal para que Cepeda pueda ser candidato, pues no ejerce cargo eclesiástico desde el 2012, año en que se jubiló.

Por otra parte, sostuvo que el propósito de invitar a Cepeda como su candidato es “atraer personajes con trayectoria y talento” a su partido.

Ante esta declaración, la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle manifestó que con el anuncio de Fuerza por México en nominar a una candidatura al obispo Cepeda, “a pesar de tener impedimentos legales para ello”, consideró que se trata seguramente de “una estrategia mediática para atraer reflectores”.

Añadió que México, “como República Laica, tiene la prohibición expresa para que los ministros de culto puedan ser postulados a cargos de elección a menos de que se separe formal, material y definitivamente de su ministerio cuando menos 5 años antes del día de la elección”, lo cual sostuvo Islas Maldonado ya se hizo Cepeda.

Pero, Tagle Martínez recordó que Onésimo Cepeda pretende que se crea que ya no es ministro de culto, porque presentó renuncia ante el Vaticano, aunque destacó que Cepeda “afirma que continúa impartiendo culto como sacerdote”, y dijo que eso, “es pretender darle la vuelta a la ley”.

Onésimo Cepeda es recordado por ser un factor de apoyo en el PRI y haber tenido cercanía con distintos actores políticos de ese partido, como el ex presidente Enrique Peña Nieto y el senador y ex gobernador mexiquense Eruviel Ávila. Pero en la conferencia de prensa mencionó que con el presidente Enrique Peña “se terminó su relación con el PRI”.

Actualmente, el curul correspondiente al Distrito 21, en Ecatepec y que pretende ocupar el ex obispo, es ocupado por el diputado de MORENA, Faustino de la Cruz Pérez. Aunque Cepeda aclaró que no va a hacer campaña para apoyar al partido, pues no lo ve necesario.

Al evento acudieron, además del dirigente nacional de este partido, Islas Maldonado, el líder estatal en la Ciudad de México y candidato a diputado federal, Armando Ríos Piter, entre otros.

