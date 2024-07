Exalcaldes acusados de desviar recursos llegarán al Congreso de Guerrero

CHILPANCINGO. Al menos 20 expresidentes municipales de Guerrero, ente los que hay varios diputados electos que asumen funciones el 1 de septiembre, cuentan con denuncias formales por desvío o malversación de recursos, reveló el presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado (ASE), Jacinto González Varona.

“Tienen procesos en contra y no deberían ser diputados”, dijo el también coordinador de la Fracción Parlamentaria de Morena, quien no dio nombres de los acusados ni de las alcaldías que gobernaron para no entorpecer las investigaciones; sólo mencionó que estuvieron en funciones entre 2015 y 2021.

González Varona tampoco reveló la cantidad de recursos públicos o situaciones específicas por las cuales fueron demandados los 20 exalcaldes, sin embargo, dejó en claro que “es mucho el dinero que deben”.

El legislador agregó que en acato al procedimiento de ley correspondiente, después de que la ASE detectó esas irregularidades financieras en las cuentas públicas de esos presidentes municipales, se procedió conforme a lo que establece la ley y se interpusieron las denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción, que depende de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Al cierre de esta edición, la FGE no había dado a conocer si formalmente recibió esas denuncias y cuál es el trato que les había dado en caso de tenerlas.

El diputado expresó que la Auditoría Superior del Estado informó a los exalcaldes señalados las observaciones en las auditorías, las cuales no fueron solventadas pese a que se les hizo un exhorto.

“Se les dieron los dos años que tenían para atender el requerimiento conforme a lo que establece la ley, por ello no podemos dejar que las responsabilidades fenezcan y por eso se procedió legalmente”.

González Varona comentó que en estos momentos falta fortalecer la demanda entre el Consejo Anticorrupción y la Fiscalía, pues reconoció que “hay algunas lagunas y falta que la ley se robustezca, porque los procesos son muy largos”.

Cuestionado acerca de los detalles de esas demandas, el legislador morenista se disculpó por no poder hablar del tema.

“Por el respeto al debido proceso no lo podemos decir, pero la información se puede consultar en la Fiscalía Anticorrupción; ya están las denuncias presentadas, pueden consultarlo; hace una semana se presentaron estas denuncias ya formales porque tenemos que armarlas bien”.

Respecto a los representantes locales que llegarán en la LXIV Legislatura a pesar de que tienen cuentas pendientes, el presidente de la Comisión de Vigilancia de la ASE fue enfático al señalar que no deberían ser diputados, pero “la ley se los permite porque son legisladores no ejecutores de recursos públicos”.

El diputado se pronunció porque haya una reforma a la ley con el fin de que sólo pueda ser candidato aquel que no tenga cuentas pendientes con la ASE y aclaró que hay casos en que los alcaldes no pueden solventar los recursos por cuestiones técnicas, pero que hay otros en los que incurrieron en falsificación de facturas, “lo cual es muy grave”.

El problema con esto, reconoció González Varona, es que ahora estos diputados electos que tienen cuentas pendientes con la ASE a partir del 1 de septiembre tendrán fuero constitucional, “aunque lo más grave no es que tengan fuero sino que se mueven ya otros intereses”.

En la próxima LXIV legislatura del Congreso de Guerrero, Morena se convertirá la primera fuerza, quien con sus aliados tendrán 33 de 46 curules.

Morena encabeza la alianza Sigamos haciendo historia, junto con los partidos del Trabajo y el Verde Ecologista de México.

En solitario, Morena ganó 16 diputaciones, mientras que la alianza opositora, integrada por el PRI-PAN-PRD, ganó 11.

En la próxima legislatura, el partido Movimiento Ciudadano tendrá nuevamente representación en el Congreso ya que obtuvo dos diputaciones por la vía plurinominal.

En las elecciones del pasado 2 de junio, Morena no sólo avasalló en la conformación del Congreso, sino que obtuvo 46 de los 84 municipios disponibles, y también ganó las ocho diputaciones federales que se tenían en juego para la integración del Congreso de la Unión, así como la fórmula para el Senado de la República.